Ignacio Torres está de gira por Nueva York y se reunió con empresarios e inversores

El gobernador chubutense Ignacio "Nacho" Torres se reunió en Nueva York con empresarios, inversores y directivos de distintos bancos estadounidenses, en el marco de una gira que empezó este jueves en el territorio norteamericano para promover la actividad económica de su provincia. Se juntó con autoridades de JP Morgan, la Americas Society, el Consejo de las Américas y el Consulado Argentino, entre otras entidades.

Torres está de gira por Estados Unidos presentando las últimas innovaciones que viene encarando su gestión en la provincia de Chubut, frente a empresas, cámaras, organizaciones internacionales y bancas multinacionales. Buscó además presentar la capacidad de proyección chubutense en materia de turismo, producción y energías renovables, además del esquema de alivio fiscal que él impulsa desde el Ejecutivo local. El objetivo es promover la llegada de capitales privados y reactivar sectores clave de la economía provincial.

"Chubut es una de las provincias con mayor potencial de la Argentina", enfatizó el mandatario provincial en los encuentros que nuclearon a miembros, autoridades y directivos de JP Morgan; UBS Asset Management; Goldman Sachs Asset Management; Invesco Asset Management; de Americas Society y el Council of the Americas; y del Consulado Argentino. "Hoy el mundo vuelve a mirar a Chubut como un destino competitivo y atractivo para inversiones", destacó el gobernador.

El titular del Ejecutivo provincial definió a las reuniones como "muy positivas" y afirmó que "hoy el mundo vuelve a mirar a la provincia como un destino competitivo y atractivo para inversiones".

Defender a la gestión: qué buscó Torres en su ronda de charlas en Nueva York

Torres viajó junto a su ministro de Economía, Miguel Arnaudo y el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero. Junto a ellos el gobernador chubutense puso en valor su gestión, la cual representó un "proceso de transformación institucional iniciado de casi dos años" en la provincia. Indicó además que su llegada a la administración le dio a la provincia "un factor central que nos permite ser más competitivos a escala global y atraer nuevas inversiones en una provincia cada vez más confiable y que es hoy vidriera de un potencial enorme".

El mandatario precisó que en diciembre de 2023 "trazamos un camino de avanzar en una serie de medidas que nos permitieron radicar nuevos emprendimientos y apostar sobre todo a la producción y al trabajo". En ese sentido, explicó que "lejos de patear la pelota, tomamos la decisión de promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos mediante un esquema de alivio fiscal más que beneficioso para quien quiera radicarse en Chubut".

"La agenda de desarrollo que llevamos adelante fue haciendo foco en la recuperación productiva y en la generación de fuentes de trabajo legítimas", agregó el mandatario chubutense, a lo que celebró el paquete de leyes y herramientas promovidas por el Ejecutivo provincial que "hacen que Chubut sea una plaza atractiva para las inversiones".

Las ofertas para la Americas Society y el Council of the Americas

Por otro lado, durante el encuentro mantenido con miembros de Americas Society y el Council of the Americas, Torres enfatizó en la importancia de los recursos naturales de Chubut, su ubicación estratégica en la Patagonia y la reconversión energética de la Argentina. "La provincia se posiciona como un actor clave en la promoción de las energías renovables", sostuvo y especificó que "somos una provincia bendecida porque tenemos lo que hoy demanda el mundo: extensión territorial, los mejores rindes de viento, puertos de aguas profundas y la posibilidad concreta de industrializar nuestros recursos", manifestó.

"Tenemos una ventaja comparativa enorme por todo el recurso humano, intelectual y natural que posee nuestra provincia", aseguró Torres y destacó que tanto los beneficios fiscales y normativos "nos posicionan hoy como un destino competitivo y favorable para atraer inversiones".