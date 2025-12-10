El Gobierno ofreció una recompensa millonaria por los jubilados desaparecidos en Chubut

La pareja salió de viaje y nunca llegó a destino. Su camioneta apareció sola en medio del desierto.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 5 millones de pesos por cada uno de los dos jubilados desaparecidos en Chubut. El objetivo es obtener información que permita localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en respuesta a un pedido de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia, dependiente del Ministerio Público Fiscal provincial, en el marco de la causa “Juana Inés Morales s/ averiguación de paradero”.

La resolución, firmada por la ministra, Alejandra Monteoliva, precisa que la recompensa se entregará únicamente a quienes aporten información relevante sin haber intervenido en los hechos investigados. El pago se concretará en la sede del Ministerio de Seguridad o en el lugar que disponga su titular, preservando la identidad de quienes colaboren, una vez evaluados los datos por la autoridad interviniente.

El expediente detalla que Morales, argentina, nacida el 2 de mayo de 1955, domiciliada en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, es de contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña y cabello castaño oscuro, ondulado, hasta los hombros y con flequillo. Kreder —argentino, nacido el 30 de noviembre de 1945, residente en el barrio Ciudadela de la misma ciudad— es de contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello corto y lacio castaño oscuro y ojos verdes.

Ambos fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron de la casa de Kreder en una Toyota Hilux dominio NSP-455, con cúpula color champagne, rumbo a Camarones. La última conexión de sus teléfonos móviles ocurrió ese mismo día a las 9:53, momento desde el cual no se tiene más rastro.

El 17 de octubre, la camioneta apareció a seis kilómetros de la costa, en la zona conocida como “Zanjón de Visser”, a 15 kilómetros de la Ruta Nacional 3. Estaba cerrada, sin ocupantes y con los objetos personales de ambos en su interior. La investigación trabaja sobre tres hipótesis: ausencias voluntarias, un evento accidental o la posible comisión de un delito.

Las Fuerzas Federales deberán difundir y exhibir los afiches de recompensa. Quienes posean información pueden comunicarse de forma anónima al 134, la línea gratuita del Programa Nacional de Recompensas.

La investigación: dos meses sin avances

A casi dos meses de la desaparición de Kreder y Morales, la causa sigue sin avances concretos y crece la preocupación entre sus familiares. Desde el hallazgo del vehículo en una zona apartada de Rocas Coloradas, no surgieron indicios materiales que orienten la búsqueda, según relató Claudia Kreder a la emisora Radiocracia de Comodoro Rivadavia.

La familiar señaló cambios en la dinámica de trabajo de los equipos oficiales: “La semana pasada no hubo búsqueda. Antes nos llamaban todos los días y ahora somos nosotras las que tenemos que llamar para preguntar si hay novedades”, expresó Kreder. A la espera de definiciones sobre los próximos pasos, la familia no descarta recurrir a especialistas externos si la investigación lo requiere.