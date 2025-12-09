EN VIVO
La fiesta de Navidad más espectacular de Argentina: así luce por dentro

La fiesta de Navidad más espectacular de Argentina se vive en Leandro N. Alem, Misiones, donde un parque temático de 4,5 hectáreas, miles de luces, carrozas gigantes y más de 600 artistas convierten a la ciudad en un escenario navideño único. Familias de todo el país viajan cada diciembre para ver de cerca un evento que mezcla tradición, comunidad y una producción artesanal que no existe en ningún otro punto del país.

09 de diciembre, 2025 | 13.32

La celebración de la Navidad  en Leandro N. Alem, Misiones, ocupa un predio de 4,5 hectáreas con decorados, figuras, esculturas y ambientaciones que los vecinos construyen durante meses. El recorrido incluye sectores temáticos, la Casa del Papá Noel Misionero, talleres abiertos, muestras y un circuito de luces que funciona como una experiencia visual inmersiva. 

Cada pieza —desde flores y figuras hasta estructuras gigantes— está realizada por artesanos locales, estudiantes de escuelas técnicas y cientos de voluntarios que trabajan durante todo el año.

El desfile navideño que deslumbra a turistas y locales

Es uno de los momentos más esperados: más de 20 carrozas iluminadas, 600 artistas en escena y un recorrido de cinco cuadras que convierte la calle en un espectáculo de luz y color.

El desfile está diseñado para producir imágenes de alto impacto: trajes brillantes, escenografías móviles, personajes tradicionales y un ambiente festivo.

Las mejores fotos mentales: luces, tradición y un pueblo que vive a pleno las fiestas

La narrativa visual es esencial: en Alem, cada espacio —calles, plazas, comercios y el predio central— está iluminado con motivos navideños. Pinos gigantes, túneles de luces, figuras artesanales y estructuras fotográficas transforman la ciudad en un escenario pensado para recorrer con la cámara en mano.

El espíritu navideño se siente en cada cuadra: olor a comida típica, música en vivo, familias paseando, niños esperando el desfile y un clima cálido que combina tradición, identidad misionera y producción artística.

Un trabajo comunitario que hace única a la fiesta

Uno de los rasgos más fuertes de esta celebración es su dimensión humana. Todo se hace con manos locales: carpinteros, electricistas, modistas, herreros, artesanos y voluntarios que sostienen la fiesta desde hace décadas.

Cada carroza, cada pieza de luz y cada escena bíblica o decorativa es creada por la comunidad. Esa construcción colectiva le da emoción, pertenencia y un valor simbólico que la distingue de cualquier evento comercial o turístico.

La fiesta ofrece conciertos, talleres, muestras, concursos, patio gastronómico, ferias artesanales y experiencias para todas las edades. Es un evento que combina espiritualidad, entretenimiento y cultura, con actividades diseñadas para que las familias puedan recorrer el predio sin apuro.

 

