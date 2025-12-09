Esta tecnología te permite ver hologramas 3D de la anatomía durante la operación.

El Hospital Pirovano, ubicado en el barrio de Coghlan, marcó un antes y un después en la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires al realizar la primera cirugía asistida con gafas de realidad aumentada en su sistema. Esta intervención pionera tuvo lugar en noviembre de 2025 y permitió al equipo médico observar hologramas tridimensionales de la anatomía del paciente mientras operaban.

La cirugía consistió en la resección de un sarcoma sinovial, un tumor maligno ubicado en la mandíbula del paciente. Para esto, los cirujanos utilizaron imágenes reconstruidas a partir de tomografías y resonancias magnéticas, que se superpusieron en tiempo real sobre la zona a intervenir. La tecnología ofreció una precisión milimétrica para localizar huesos, vasos sanguíneos, nervios y órganos, optimizando cada paso antes de la incisión.

Gabriel Damiano, jefe de Cirugía de Cabeza y Cuello del hospital, destacó que “esta es la tecnología justa”. En menos de un mes, su equipo ya completó tres operaciones con esta técnica revolucionaria, que no solo mejora la seguridad del paciente sino que también reduce considerablemente los tiempos posoperatorios.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, resaltó el compromiso con el sistema público: “Vamos a seguir impulsando un servicio sanitario de calidad, universal, solidario y gratuito con prioridad para los porteños”. Lo acompañaron el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el director del Hospital Pirovano, Hernán Filippo, quienes valoraron la innovación como un salto cualitativo para la atención sanitaria.

El desarrollo estuvo a cargo del equipo liderado por Damiano junto al especialista en cirugía asistida por computadora Lucas Ritacco. Gracias a esta colaboración, Buenos Aires se posiciona como un referente en la aplicación de tecnología avanzada para intervenciones quirúrgicas, que permite una toma de decisiones más precisa durante el procedimiento.

El ministro Quirós explicó que “lo que logramos en el Pirovano expresa la transformación que estamos impulsando en todo el sistema de salud: sumar tecnología de vanguardia y fortalecer a nuestros equipos. Este avance refleja el talento y la preparación que permiten a la Ciudad trabajar con estándares internacionales y brindar intervenciones cada vez más seguras y precisas”.

La usaron para extraer un tumor con una precisión absolutamente milimétrica.

Inversiones en el Hospital Pirovano

Cada año, el Hospital Pirovano realiza más de 100 mil intervenciones y unas 2.500 cirugías. Recientemente, el Jefe de Gobierno supervisó las mejoras en infraestructura, que incluyen una nueva sala de shock room con cinco camas adicionales, una sala de procedimientos equipada para cirugías y la ampliación de oficinas y consultorios para optimizar la atención.

Además, se avanza en la refuncionalización de espacios para liberar áreas en la guardia y potenciar los consultorios ambulatorios. Estas obras forman parte de una inversión superior a los $76.000 millones destinados en 2025 para modernizar la salud pública, consolidando un segundo año consecutivo con el mayor presupuesto en infraestructura y tecnología sanitaria.