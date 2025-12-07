Cuánto sale el pan dulce en los lugares más reconocidos de Buenos Aires: desde Plaza Mayor hasta el de Betular

Las fiestas están cada vez más cerca y es momento de pensar en el pan dulce, un clásico de la sobremesa navideña. En Buenos Aires, ciertas panaderías y locales de famosos chef se destacan por la calidad y popularidad de los panes dulce. ¿Cuánto sale en los lugares más famosos de la Ciudad?

En la Ciudad de Buenos Aires hay distintos lugares reconocidos por sus exquisitos panes dulces que suelen tener largas filas en la previa a Navidad y Año Nuevo. Para los amantes del clásico postre italiano es clave conocer los precios de este 2025.

Plaza Mayor

El local gastronómico Plaza Mayor -ubicado en Venezuela 1399, CABA- ya empezó la venta y producción de su clásico pan dulce que tiene un precio de $36.000 el kilo, un valor que lo hace muy atractivo frente a la competencia. Suele ser una de las versiones más conocidas y elegidas de CABA, su presentación es un clásico y se destacan la gran cantidad de frutos secos.

Pertutti

Otra de las más elegidas a la hora de comprar pan dulce es Pertutti que, con más de 90 años de historia, vende diferentes opciones: la versión tradicional, con fruta abrillantada y frutos secos por encima (almendras, avellanas y nueces), cuesta en cualquiera de sus sucursales y online $38.000. Mientras que la opción de únicamente frutos secos (sin frutas abrillantadas) cuesta $45.000 el kilo.

También la cadena ofrece la opción de pistacho y naranja, el kilo cuesta $60.000. Los mismos pueden adquirirse en lata, la opción "tradicional" cuesta $48.000 y la de solo frutos secos $55.000.

Betular Patisserie

La pastelería del recocido Damián Betular tiene disponible desde noviembre la colección navideña "El Cascanueces", donde se puede comprar diferentes dulces y el pan dulce. Se trata de una de las opciones más populares en la actualidad y es uno de los más costosos. El pan dulce de cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semi amargo de 750 gramos cuesta $56.000. Se puede comprar en el local -ubicado en Mercedes 3900, Villa Devoto- o a través de su página oficial.

Maru Botana Dulce y Salado

El local de la reconocida chef ofrece el pan dulce con la receta de Maru Botana por $46.000 el kilo. Se pueden elegir diferentes versiones del gran postre clásico, como la tradicional (con frutos secos y cobertura de glasé de limón), y el clásico de Maru, con chocolate en su interior y en la cobertura externa.