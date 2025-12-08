Ángela Torres se refirió al problema de salud que padece y las burlas que sufrió.

Ángela Torres habló a corazón abierto con María Laura Santillán, en una entrevista de Infobae. Allí habló no solo de su faceta artística, sino también de las cosas que atravesó en el plano personal. En ese sentido, se refirió a un problema de salud que padece y cómo aquello la afectó principalmente en su adolescencia.

"¿Qué te dañó que hoy te parece que está bueno contar?", quiso saber la reconocida periodista, a lo cual la cantante respondió: "Yo tengo mucho desorden alimenticio y mucho mambo con todo eso. Tiene que ver con que desde muy chiquita se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir siempre muy, muy vulnerable y muy expuesta. Siempre se me pone el ojo en eso. Me han lastimado mucho con ese tema y mucho más en plena adolescencia, cuando yo tenía 17 años".

Ángela Torres, actriz y cantante.

Ángela Torres y las burlas que sufrió sobre su cuerpo

En esa misma línea, recordó cuando un día "estaba en mi casa sola y, te lo juro por Dios que no me lo olvido nunca más, prendí la televisión y en el programa de Mirtha Legrand estaban riéndose de mi cuerpo varias personas en la mesa". "Riéndose de mi cuerpo. Así como lo escuchás. Varias personas y puntualmente dos", señaló.

"¿De qué se reían?", consultó Santillán. "De que era enana. Decían que era gordita y enana y que no era estilizada. Te mando un beso, Guido. Acá estoy, la gordita no estilizada", replicó Ángela, tras lo cual la trabajadora de prensa acotó: "No estamos hablando de las redes sino de personas de carne y hueso". "Era otro mundo igual, las cosas cambiaron. Igual no guardo rencores. Eso que acabo de hacer es un chiste, no me enojo con ellos. Cada uno está en su propia batalla y yo no soy quién para juzgar, te lo digo sinceramente. Me dolió y hasta el día de hoy hay cosas de ese momento en las que tengo que trabajar para sentirme bien. Ser mujer es complejo, de base", concluyó.

La situación a la que Ángela hizo alusión fue un programa en el cual le preguntaron a Charlotte Caniggia si creía que había competidoras del Bailando que pudieran tener envidia de ella por ser más linda. La mujer lo negó, alegando que Barbie Vélez es linda. Sin embargo, cuando mencionaron a Ángela, tanto ella como Guido Suller se comenzaron a reir e incluso este último ironizó: "Re hermosa, alta, estilizada, sí".