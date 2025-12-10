Tomar agua no alcanza: cómo hidratarse bien en verano, según una experta, y cuál es la mejor bebida.

Tomar agua es fundamental para mantenerse hidratado, pero en días de verano con temperaturas extremadamente altas, esto no es suficiente. Según expertos, además de tomar agua, existen ciertos hábitos que es importante mantener para una correcta hidratación. Además, hay una bebida en particular que es aún más efectiva que el agua.

“Creo que mucha gente no entiende bien cómo hidratarse y anda por ahí con botellas grandes de agua y tomándola de golpe. No podés simplemente tomar agua, necesitás algo más que agua para hidratar tu cuerpo”, explica Amy Stephens, dietista especializada en nutrición deportiva, en diálogo con Dietish.

Según la nutricionista, cada persona tiene una diferente cantidad de líquidos que necesita y una cantidad diferente que pierde en condiciones de calor. Los signos y síntomas de la deshidratación pueden incluir mareos, aturdimiento, cambios de humor, irritabilidad, fatiga, falta de apetito y calambres estomacales o en las piernas.

Cómo mantenerse hidratado en verano, según la experta

1. Tomá agua antes de tener sed

"Cuando tenés sed, ya estás un poco deshidratada”, dice la experta. Para evitar esto, recomienda tomar pequeños sorbitos de agua durante el día. Se recomienda tener siempre una botellita al lado para no olvidarse o ponerte alarmas.

2. Mantené un horario regular de comidas

Seguir una rutina fija de horarios de comida es clave para mantenerse hidratado, ya que no comer empeora la deshidratación. Priorizá alimentos más livianos, bajos en grasa y fáciles de digerir.

“Las comidas fritas son más difíciles de digerir y requieren mucha más energía del cuerpo”, dice Stephens. “Si estás un poco deshidratado, pueden darte un malestar estomacal muy fuerte”.

3. Consumí alimentos hidratantes

Además de tomar líquido, es clave comer comidas compuestas de agua y electrolitos. "Sandía, duraznos, manzanas, frutos rojos, y verduras como lechugas, tomates y zanahorias... Todos son excelentes, muy hidratantes y contienen electrolitos”, dice Stephens. La sandía es excelente, ya que aporta un 92% de agua y electrolitos como potasio y magnesio.

4. Evitá el alcohol

El alcohol es lo peor para la hidratación, ya que acelera el desequilibrio de electrolitos. “Afecta la forma en que funcionan los riñones y excreta sodio y electrolitos adicionales, empeorando la deshidratación”, sostiene.

Esto no significa que no puedas tomar un poquito de alcohol de vez en cuando, sino que lo evites en grandes cantidades y en días de mucho calor. Si querés darte el gusto y tomar igual, asegurate de hidratarte mucho con agua durante y después de beber alcohol.

La bebida que es mejor que el agua para mantenerse hidratado

Por otro lado, la experta recomienda recurrir a bebidas con electrolitos en días de mucho calor o si vas a practicar actividad física. También es fundamental si llegás a tener diarrea o vómitos.

Algunos de los electrolitos principales del cuerpo son sodio, potasio, magnesio, calcio y cloruro. Desempeñan un rol fundamental en varias funciones corporales, como el equilibrio de líquidos, y se pierden a través del sudor, la diarrea y los vómitos.

Sin embargo, aclara: “Si estás dentro de un ambiente con aire acondicionado y ni siquiera estás transpirando, no necesitás electrolitos. Los electrolitos solo se usan si estás sudando y estás reemplazando esa pérdida de líquidos con agua”. Si te sentís con mucha sed o presión baja, también es recomendable esta bebida.