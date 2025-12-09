Cuánto gana un empleado bancario en diciembre 2025: el salario que cobra

Salarios bancarios confirmados con aguinaldo

Los empleados bancarios que cumplen tareas en entidades financieras de todo el país perciben en diciembre un aumento del 2,3% en su haber mensual, según la actualización paritaria informada por el gremio. A ello se suma la liquidación habitual de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al último mes del año.

Este incremento mensual responde a la pauta salarial acordada entre La Bancaria y las cámaras del sector, que se ajusta en función de la evolución de la inflación medida por el Indec. Así, el sueldo de diciembre contempla una recomposición sobre la remuneración mensual vigente, junto con el impacto adicional del aguinaldo.

Nuevo salario inicial bancario confirmado en diciembre 2025

De acuerdo con la paritaria vigente, el salario inicial del trabajador bancario para diciembre de 2025 quedó establecido en:

$1.959.956,26 de remuneración mensual bruta.

Más la participación en las ganancias ( ROE ) que corresponde según escala y categoría.

Más adicional no remunerativo por el Día del Bancario, cuyo monto mínimo fijado para este período es de $1.747.233,21, sujeto a futuras actualizaciones.

El gremio aclaró que todas las remuneraciones mensuales —tanto remunerativas como no remunerativas— quedan alcanzadas por la actualización, incluyendo adicionales convencionales, no convencionales y complementos establecidos en la actividad.

En su comunicado oficial, La Bancaria recordó además que el ajuste salarial acumulado desde enero a octubre suma 24,8% sobre los valores de diciembre 2024, siguiendo los mecanismos de revisión continua acordados con las cámaras empresarias.

Salarios bancarios confirmados

El sindicato informó que los importes retroactivos derivados de las correcciones anteriores serán liquidados junto con los salarios de noviembre, lo que implica que el trabajador verá el ajuste reflejado en sus haberes del mes siguiente.

Salarios bancarios: qué pasa con el aguinaldo de diciembre

Además del sueldo mensual actualizado, los empleados del sector cobran en diciembre la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario). Este concepto se calcula, en términos generales, como el 50% de la remuneración mensual más elevada percibida por el trabajador dentro del semestre, es decir, el período comprendido entre julio y diciembre.

La percepción del aguinaldo incrementa notablemente el ingreso del último mes del año, ya que se liquida con base en la escala vigente y se suma íntegramente a la remuneración mensual actualizada de diciembre.

La normativa laboral establece que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 18 de diciembre, que en 2025 cae jueves. No obstante, existe un margen adicional de cuatro días hábiles, por lo que el límite máximo para liquidarlo es el 24 de diciembre, fecha que aplica a trabajadores en relación de dependencia en actividad.

Cuánto cobran los bancarios en diciembre

Desde el sindicato conducido por Sergio Palazzo se destacó que la revisión paritaria busca garantizar que los trabajadores bancarios sigan preservando su poder adquisitivo en un contexto de inflación sostenida. La dinámica de ajuste mensual y los mecanismos de revisión fueron diseñados para evitar el deterioro del salario real y asegurar que los incrementos acompañen la evolución de precios.