Cuánto gana un empleado bancario en noviembre 2025: el salario que cobra

El aumento que cobran los bancarios en noviembre

Los empleados bancarios de todo el país reciben en noviembre de 2025 un nuevo ajuste salarial del 2,1%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aumento mensual forma parte del esquema de actualizaciones automáticas por inflación que rige para el sector desde principios de año, a través del acuerdo paritario firmado entre las cámaras empresarias y la Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo.

El incremento del 2,1% corresponde al mes de septiembre, se computa sobre el salario de octubre y se liquida en noviembre, tal como establece el cronograma salarial vigente. En su comunicado oficial, La Bancaria precisó: “Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”.

Con esta nueva suba, el gremio destacó que en los primeros nueve meses del año los trabajadores bancarios acumulan un 22% de incremento salarial, tomando como base los sueldos de diciembre de 2024. Además, el retroactivo correspondiente se abonará junto con los salarios de octubre, por lo que los empleados lo verán reflejado en la liquidación de este mes.

Cuánto cobran los bancarios

Nuevo salario básico de los bancarios en noviembre 2025

Con la actualización vigente, el salario inicial para noviembre 2025 quedó fijado en $1.915.982,88, al que se suma la participación en las ganancias (ROE) correspondiente según la escala de cada entidad. Por otro lado, el monto mínimo que percibirán los trabajadores en concepto de Día del Bancario se estableció en $1.708.032,46, aunque el gremio aclaró que esta cifra será ajustada en futuras actualizaciones.

Desde la Asociación Bancaria remarcaron que la cláusula de ajuste mensual “garantiza que los salarios acompañen el ritmo de la inflación” y reafirmaron el compromiso de “proteger el poder adquisitivo de los trabajadores del sistema financiero”. El gremio recordó que todos los incrementos alcanzan tanto a las sumas remunerativas como a las no remunerativas, e incluyen los adicionales convencionales y particulares de cada entidad bancaria.

Salarios de empleados bancarios

Qué día hay feriado bancario

Noviembre será el mes con mayor impacto en el calendario financiero. A la conmemoración del Día del Bancario se sumará un fin de semana extra largo, cuando el viernes 21 de noviembre se establezca como feriado con fines turísticos, y el lunes 24 se celebre el Día de la Soberanía Nacional. Durante esos días, los bancos permanecerán cerrados por cuatro jornadas consecutivas, lo que afectará operaciones como depósitos, transferencias, acreditaciones de cheques y pagos presenciales.