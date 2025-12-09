El estado de Illinois establece protecciones para migrantes frente a las medidas represivas de Trump

FOTO ARCHIVO-Protesta contra las acciones migratorias en Chicago

Los residentes del estado de Illinois pueden demandar a los agentes federales de inmigración si creen que sus derechos civiles han sido violados, después de que el gobernador JB Pritzker promulgó una nueva ley el martes, en respuesta a las políticas más duras del Gobierno de Donald Trump.

El proyecto de ley, aprobado por la legislatura estatal el mes pasado, restringe las medidas contra la inmigración fuera de los tribunales estatales y permite demandar por daños y perjuicios.

También prohíbe a las escuelas amenazar con revelar la ciudadanía real o percibida o el estatus migratorio de un empleado, estudiante o una persona asociada con un estudiante o empleado a una parte externa.

"Con mi firma de hoy, protegemos a personas e instituciones que pertenecen a Illinois. Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a tus clases no debería ser una tarea que te altere la vida", dijo el gobernador Pritzker, un demócrata, a quien algunos consideran un posible candidato presidencial en 2028.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que Pritzker violó la Constitución de Estados Unidos y su juramento al firmar la ley.

La ley entró en vigor de inmediato y responde a una agresiva agenda migratoria lanzada por el presidente republicano Donald Trump dirigida a ciudades estadounidenses como Chicago, Los Ángeles y Nueva York.

Con información de Reuters