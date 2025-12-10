Qué aire acondicionado necesito para 20 metros cuadrados

El aire acondicionado es la estrella del verano, pero lamentablemente es uno de los electrodomésticos que más energía consume. Por eso, es clave conocer cuál se ajusta a las necesidades de cada hogar y cuál es el apropiado para tu casa.

Cómo elegir un aire condicionado: cuál se necesita para 20 metros cuadrados

Para definir cuál es el mejor aire acondicionado para refrescar tu hogar se debe tener en cuenta la potencia de cuánto frío puede generar el electrodoméstico y evaluar ciertos factores como la zona climática de la casa, si son habitaciones con mucho calor, las pérdidas de frío por ventilación, entre otras cuestiones.

Habitualmente, se utiliza como base del cálculo unas 100 frigorías por metro cuadrado. En sí, una frigoría es una medida que señala cuánto frío puede generar el aire acondicionado quitando calor de un espacio en una hora.

En sí, una habitación de 20 metros cuadrados requerirá un aire con una capacidad de 2.500 frigorías, mientras que una de 40 metros necesitará un electrodoméstico con una capacidad de 4.000 frigorías.

Para enfriar 20 metros cuadrados necesitás un aire con 2.500 frigorías o 10.000 BTUs

Cómo sé cuánto frío genera mi aire acondicionado

La cantidad de frigorías que puede generar el aire acondicionado se puede encontrar en las especificaciones técnicas del equipo y suelen aparecer indicadas como frigorías (fg) o en BTU (British Thermal Units). En detalle, 1 frigoría es aproximadamente igual a 3.97 BTUs. La tabla con los parámetros orientativos es la siguiente:

La tabla de valores orientativos sobre cuánto frío debería producir para ciertos ambientes el aire

Así, podés calcular los metros cuadrados del espacio en el que vas a colocar el aire, calcular cuántas frigorías debería tener el electrodoméstico y revisar las especificaciones técnicas antes de comprarlo. Cabe recordar que los cálculos son estimativos, no dudes en consultarle a un profesional para comprar el producto que sea más eficiente para tus necesidades.