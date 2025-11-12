Cómo es la nueva función de los aires acondicionados que permite un mejor sueño

El modo Good Sleep de Samsung regula automáticamente la temperatura.

Dormir bien no depende solo de cuántas horas pasamos en la cama, sino también del ambiente en el que descansamos. La temperatura del dormitorio es clave: si el entorno es muy cálido o presenta variaciones durante la noche, el sueño se interrumpe y el descanso se vuelve menos reparador. Pensando en esto, Samsung desarrolló el modo Good Sleep, una función exclusiva en sus aires acondicionados que regula automáticamente la temperatura según las distintas fases del sueño, mejorando el confort y optimizando el consumo energético.

Con esta tecnología, la marca busca ofrecer una experiencia de descanso más completa. El modo Good Sleep no solo mantiene el ambiente fresco al inicio de la noche, sino que también ajusta el clima de forma progresiva para acompañar los cambios naturales del cuerpo mientras dormimos, permitiendo despertar más descansados y de mejor humor.

Cómo funciona el modo Good Sleep de Samsung

En los modelos Samsung AR40F, el modo Good Sleep trabaja en tres etapas:

Inicio del sueño: el aire baja entre 1 °C y 2 °C para favorecer la conciliación del sueño.

Sueño profundo: eleva ligeramente la temperatura (+1 °C a +2 °C) para acompañar las fases N2 y N3.

Despertar: aumenta hasta 3 °C y genera una brisa suave para un despertar natural.

El usuario solo debe activar el modo desde el control remoto y definir la hora de inicio; el equipo se encarga del resto. Además, la tecnología Digital Inverter mantiene la temperatura sin fluctuaciones bruscas, reduciendo el consumo energético hasta un 36 % respecto del modo de enfriamiento tradicional.

Mantiene el ambiente fresco al inicio de la noche y ajusta el clima de forma progresiva.

La temperatura y su impacto en el descanso

Durante la noche, el cuerpo atraviesa diferentes fases: desde la vigilia hasta el sueño profundo (NREM) y el sueño REM. En cada etapa cambian la temperatura corporal, la presión arterial y el ritmo cardíaco. Un estudio reciente comprobó que cuando la temperatura del ambiente sube de 25 °C a 30 °C, la eficiencia del sueño en adultos mayores puede caer entre un 5 y 10 %. Por eso, mantener una temperatura estable y adaptativa puede marcar una gran diferencia.

En definitiva, con el modo Good Sleep, Samsung combina bienestar, eficiencia y sustentabilidad: un aire acondicionado que no solo enfría el ambiente, sino que también cuida tu descanso y el planeta.