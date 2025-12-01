La demanda de energía cayó casi 1% en octubre en comparación con 2024

La demanda de energía eléctrica en el país cayó 0,9% en octubre en comparación con el mismo mes de 2024, pese a tener una temperatura media menor. El décimo mes del año presentó un descenso de la demanda de energía al alcanzar los 10.585,1 gigavatios por hora (GWh) a nivel nacional frente a los 10.678,8 GWh de octubre de 2024, según el último informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) en base a datos de Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Se trata del segundo consumo más bajo de este año, luego de abril cuya demanda había sido de 9.823,1 GWh. La caída también fue intermensual, ya que octubre tuvo un 0,5% menos de demanda de energía que septiembre, que alcanzó los 10.633,5 GWh.

El récord de consumo de energía eléctrica en la Argentina fue el 10 de febrero de este año, cuando se registró el máximo histórico de demanda de potencia en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) con una marca de 30.257 MW a las 14.47 y una temperatura en Gran Buenos Aires de 37,9 C°.

En el acumulado de diez meses la disminución de la demanda de energía en el país es de 0,1% respecto al mismo período del año pasado. Por su parte, las distribuidoras Edenor y Edesur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona del país con mayor demanda energética, prácticamente mantuvieron el mismo nivel de demanda al incrementarse solo un 0,1% en la comparación interanual.

Temperatura

En cuanto a las temperaturas, Fundelec destacó que “octubre de este año fue menos caluroso en comparación con el mismo mes de 2024. La temperatura media en el mes fue de 19,5 °C, mientras que en el mismo mes del año anterior fue 20,5 °C, y la histórica es de 17,4 °C”.

Según Fundelec, la principal razón de la disminución del consumo energético en el país fue por la caída de 1,9% en la demanda residencial, pese a haber sido un octubre más cálido, y por el descenso de 1,1% de la demanda comercial. El informe subraya que la demanda de la industria creció levemente en torno al 0,8% en comparación con 2024, un año con fuerte caída de consumo y de la actividad económica.

Del total de la demanda energética en octubre, el 42% correspondió a los hogares, mientras que un 29% fue del sector comercial y un 29% al industrial.

La evolución del último año

La demanda eléctrica registró en el último año (incluido octubre de 2025) siete meses de baja: diciembre de 2024 un -2,2%; y en 2025 figuran marzo -2,5%; abril -1,8%; mayo -10,4%; julio -2,5%; agosto -3,7%; y octubre con un -0,9%. Los cinco meses de suba fueron noviembre de 2024 con un 0,2%; y este año están enero con un 4%; febrero 0,5%; junio 13%; y septiembre con un 3,9%. El año móvil, es decir, los últimos doce meses, presenta una caída de un 0,3%.

Por provincia

En octubre fueron 16 las provincias y empresas que marcaron caídas: Misiones (-21%), Formosa (-13%), Corrientes (-12%), Chaco (-12%), EDES –sur de Buenos Aires- (-8%), Santa Fe (-6%), Jujuy (-5%), Santiago del Estero (-5%), EDEN –norte de Buenos Aires- (-3%), La Rioja (-2%), Entre Ríos (-2%), Salta (-2%), Tucumán (-2%), EDELAP –La Plata- (-1%) y La Pampa (-1%), entre otros.

Por su parte, 10 provincias y empresas presentaron subas en el consumo: Santa Cruz (16%), Chubut (9%), Mendoza (5%), Neuquén (4%), Córdoba (4%), Catamarca (2%), San Juan (2%), San Luis (2%) y EDEA –Mar del Plata, costa atlántica e interior de Buenos Aires- (1%), entre otros. Río Negro mantuvo el mismo consumo del año anterior.