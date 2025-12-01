Empleadas domésticas: cuánto cobro por día y por hora en diciembre 2025

Cuánto cobra una empleada doméstica por mes

Las trabajadoras de casas particulares cobrarán en diciembre los sueldos correspondientes a noviembre con aumento y bono, tanto para quienes trabajan por hora como para las mensualizadas.

La actualización salarial fue dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares e implica un incremento total del 2,7%, además de la continuidad de las sumas no remunerativas según la carga horaria semanal. Las nuevas escalas ya fueron oficializadas por la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP).

Empleadas domésticas: cuánto cobra por hora

Cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre 2025

Los empleadores deberán liquidar los salarios de noviembre con las siguientes escalas mínimas vigentes, que se pagan en diciembre:

Supervisora

Por hora: $3.734,78 con retiro $4.090,52 sin retiro

Por mes: $465.904,33 con retiro $518.965,42 sin retiro



Personal para tareas específicas

Por hora: $3.535,82 con retiro $3.876,43 sin retiro

Por mes: $432.851,44 con retiro $481.837,15 sin retiro



Caseros (siempre sin retiro)

Por hora: $3.340,11

Por mes: $422.316,42

Asistencia y cuidado de personas

Por hora: $3.340,11 con retiro $3.734,78 sin retiro

Por mes: $422.316,42 con retiro $470.627,41 sin retiro



Personal para tareas generales

Por hora: $3.095,73 con retiro $3.340,11 sin retiro

Por mes: $379.784,94 con retiro $422.316,42 sin retiro



Por ley, si una trabajadora realiza tareas que corresponden a más de una categoría, debe ser encuadrada en la mejor remunerada. Estos valores rigen únicamente para trabajadoras debidamente registradas. Quienes trabajan en condiciones informales no tienen garantizados estos montos ni derechos laborales como aguinaldo, vacaciones pagas o licencias.

Salarios de empleadas domésticas

Bono para empleadas domésticas: montos por horas semanales

Además del aumento salarial, en diciembre también se abonarán sumas no remunerativas adicionales, que continúan funcionando como mecanismo de compensación frente a la inflación. Estos montos se determinan exclusivamente por la cantidad de horas trabajadas por semana, sin distinción de categoría.

Los valores vigentes son los siguientes:

De 0 a 12 horas semanales: $6.000 por mes

De 12 a 16 horas semanales: $9.000 por mes

Más de 16 horas semanales: $14.000 por mes

Se trata de bonos iguales para todo el personal de casas particulares, cuyo objetivo es reforzar el ingreso mensual sin modificar la escala salarial básica. Al tratarse de sumas no remunerativas, estos importes no se incorporan al cálculo del aguinaldo, las vacaciones ni eventuales indemnizaciones.

Este esquema viene siendo utilizado por el Gobierno y la negociación paritaria como herramienta para contener el impacto de los aumentos salariales sobre la inflación, sin resignar completamente el poder de compra de las trabajadoras del sector.