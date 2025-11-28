Cuánto cobran empleadas domésticas

A comienzos de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró una nueva actualización salarial para el personal doméstico, que impacta de lleno en los haberes de diciembre. El acuerdo estableció un incremento general aplicado en dos tramos consecutivos, junto con un refuerzo adicional de carácter no remunerativo para un amplio universo de trabajadoras.

El entendimiento dispuso que el ajuste se distribuya entre noviembre y diciembre, mientras que octubre quedó sin modificaciones debido a que el último aumento formal previo había sido aplicado entre julio, agosto y septiembre. De esta manera, el esquema de recomposición salarial retomó su curso hacia el cierre del año.

Además del incremento escalonado, el acuerdo incorporó un adicional no remunerativo destinado a las trabajadoras que superan un determinado volumen de horas semanales. Ese refuerzo se definió como transitorio y se extiende durante tres meses consecutivos. El objetivo fue fortalecer el ingreso del sector en el tramo final del año, en un contexto de presión sobre los gastos de los hogares. Si bien la resolución oficial aún no fue publicada en el Boletín Oficial, los nuevos valores ya se toman como referencia en la práctica para la liquidación de los haberes de diciembre.

Personal doméstico con aumento en diciembre 2025: escala salarial y cuánto cobran

Con la aplicación del nuevo aumento, los valores mínimos obligatorios quedaron establecidos de la siguiente manera:

Quinta categoría: Personal para tareas generales

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes.

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes.

Es la categoría más numerosa del régimen e incluye tareas de limpieza, mantenimiento del hogar y actividades domésticas básicas.

Salarios empleadas domésticas

Cuarta categoría: Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes.

Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes.

Incluye cuidado de adultos mayores, niños y acompañamiento de personas con discapacidad.

Tercera categoría: Caseros

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes.

Corresponde a quienes residen en el lugar de trabajo.

Segunda categoría: Tareas específicas

Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes.

Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes.

Comprende oficios como cocineros, jardineros especializados y otras tareas técnicas.

Primera categoría: Supervisores

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes.

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes.

Salarios: cuánto cobran empleadas domésticas

Bono no remunerativo de fin de año

Las trabajadoras que superan las 16 horas semanales reciben un adicional no remunerativo de $14.000, que se paga durante noviembre, diciembre y enero como refuerzo transitorio.