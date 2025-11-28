Aguinaldo bancarios 2025: cuándo se paga y cómo se calcula

Cuánto se cobra en diciembre de aguinaldo y cómo calcularlo.

El pago del aguinaldo de diciembre vuelve a ser una de las fechas más esperadas para los trabajadores del sistema financiero. En el caso de los empleados bancarios, el Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un ingreso clave no solo por su monto —generalmente superior al promedio de otros convenios— sino también por su impacto directo en el consumo de fin de año.

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo debe abonarse como máximo hasta el 18 de diciembre. Si ese día coincide con un feriado o jornada no laborable, el pago debe adelantarse al día hábil inmediato anterior. En el sector bancario, no obstante, es habitual que las entidades adelanten el depósito para que los trabajadores dispongan del dinero antes de las fiestas.

Cuándo cobran el aguinaldo los bancarios en diciembre

Los bancos públicos y privados deberán cumplir con el pago del medio aguinaldo antes del 18 de diciembre de 2025. En la práctica, muchas entidades suelen acreditarlo durante la segunda semana de diciembre, especialmente en los bancos de mayor tamaño.

Desde las entidades gremiales del sector recomiendan a los trabajadores verificar el depósito en sus cuentas sueldo y denunciar cualquier demora, ya que el incumplimiento del plazo legal habilita sanciones para las empresas. Además del personal de bancos privados, el cobro alcanza a los empleados del Banco Nación, entidades provinciales y todas las instituciones financieras reguladas.

Cuánto se cobra de aguinaldo bancario.

Cómo se calcula el aguinaldo para bancarios

El aguinaldo para los bancarios, como para el resto de los trabajadores, se calcula tomando como base la mejor remuneración mensual del segundo semestre del año (julio a diciembre). Sobre ese sueldo bruto más alto se aplica el 50%, que determina el monto final del medio aguinaldo.

En el caso de los bancarios, el cálculo incluye:

Sueldo básico.

Adicionales por convenio.

Horas extras habituales.

Comisiones.

Bonificaciones remunerativas.

Si un trabajador no completó los seis meses del semestre, el monto se liquida de manera proporcional, según el tiempo efectivamente trabajado. La fórmula es: (Mejor sueldo mensual × meses trabajados) ÷ 12. Como ocurre con el salario mensual, el aguinaldo también tiene descuentos de jubilación, obra social y aportes sindicales.

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre.

Quiénes cobran el aguinaldo en el sector bancario

El beneficio corresponde a todos los trabajadores bancarios en relación de dependencia, tanto de entidades públicas como privadas. Esto incluye:

Personal efectivo.

Contratados.

Trabajadores con licencias pagas.

Empleados en vacaciones o con enfermedad justificada.

En casos de renuncia o despido, corresponde el pago proporcional del aguinaldo por los meses trabajados del semestre.

Quedan excluidos del cobro los monotributistas, autónomos y prestadores independientes, salvo que una normativa específica lo establezca expresamente.