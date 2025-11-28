Tasa de desempleo en Brasil cae a mínimos históricos en trimestre hasta octubre

Imagen de archivo de la refinería Refit en Río de Janeiro, Brasil.

28 nov (Reuters) -La tasa de desempleo de Brasil alcanzó un mínimo histórico en los tres meses transcurridos hasta octubre, según mostraron el viernes los datos del instituto de estadística IBGE, que se situaron por debajo de las expectativas del mercado a pesar de las elevadas tasas de interés.

* El desempleo en la mayor economía de América Latina sesituó en el 5,4% en el periodo agosto-octubre, según el IBGE. * Esta cifra es inferior al 5,6% del trimestre anterior. * La mediana de las previsiones de un sondeo de Reutersapuntaba a una tasa de desempleo del 5,5%. * La cifra marca el nivel más bajo desde que el IBGE inicióla serie en 2012. * El mercado laboral de Brasil ha mostrado resistenciaeste año, incluso con la tasa de referencia del país actualmenteen su nivel más alto en casi 20 años, el 15%. * El indicador fue bien acogido por el Gobierno, pero fuecitado por el Banco Central como un factor que contribuye a laspresiones inflacionistas. * El número de desempleados en Brasil ascendió a 5,91millones en el periodo, un 3,4% menos que en el trimestreanterior.

Con información de Reuters