La diputada chaqueña del PRO, Marilú Quiróz, defendió la realización de un evento donde proliferaron discursos antivacunas porque "hay que escuchar todas las voces". La legisladora no pudo responder sobre la rigurosidad científica de los planteos durante el panel y pidió "llamar a los médicos" que participaron.

"Hay que cuestionarse. No está mal ni bien, hay que releer todas las cosas. Llamen a los médicos ustedes y pregúntenle ustedes. Yo soy una ciudadana que brindó el espacio", dijo Quiróz en diálogo con El Destape 1070. La legisladora fue la organizadora de una exposición titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?”, realizado en el Anexo del Congreso, que fue criticado por un grupo de sociedades científicas y médicas por querer poner en duda trabajos hechos por la medicina durante la pandemia.

"Se prestó el espacio para que médicos y especialistas puedan expresar los interrogantes que dejó el Covid 19", dijo Quiróz. Uno de los nombres que mencionó la diputada del PRO fue la médica argentina Chinda Brandolino, quien aseguraba que las vacunas contra el coronavirus tienen una "solución metálica" que magnetiza la zona que es inoculada, un planteo que ya había sido desmentido por distintos especialistas e infectólogos.

Al ser consultada por el rigor médico y el análisis de doble ciego que necesitan las investigaciones científicas para ser validadas, la legisladora del partido aliado del Gobierno Nacional argumentó que "no fue Pepito a exponer" sino que hubo "un montón de material" que fue tratado en el panel.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/ciencia/escandalo-por-un-acto-en-el-anexo-de-diputados-para-derogar-la-vacunacion-obligatoria-2025112722474

"Me pareció importante que se haga en le Congreso, en un marco de respeto, científico e institucional. Todas las voces hay que escuchar. Les agradezco su llamada, hablen con los médicos que sí pueden responder a todas las cosas que quieren saber", señaló la diputada y cortó la llamada de la entrevista.

El repudio de la comunidad científica

En la previa de su realización, un grupo de científicos y médicos denunciaron como "tendencioso" el evento y se quejaron a través de una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "El título del evento '¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?...' es tendencioso y traduce un juicio previo en el que hay un supuesto de contenidos ocultos en la misma. Esta aproximación, puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad, o dudas respecto al valor de las vacunas; lo que resulta de enorme peligro", aseguraron en la carta.

En la misiva, enfatizaron en los riesgos de poner en duda la ciencia "en momentos en los que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas, tanto para COVID como para otras enfermedades que habiendo estado absolutamente controladas luego de la introducción de las vacunas, reemergen como problemas sanitarios de peso", agregaron.