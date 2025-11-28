Así será el mega puente internacional que va a conectar a Argentina y Brasil en cuestión de horas.

Se confirmó la construcción de un mega puente que va a conectar a la Argentina y a Brasil en cuestión de horas. La obra tendrá una inversión superior a los 214 millones de reales y fue impulsada por el estado de Río Grande Do Soul y promete transformar la movilidad entre ambos países y beneficiar al comercio.

Se trata del puente internacional San Javier - Porto Xavier que une a la localidad de San Javier en Misiones con Porto Xavier en Río Grande Do Soul, atravesando el Río Uruguay. Los planes de llevar a cabo esta obra existen desde 1934, pero este 2025 finalmente se comenzó a desarrollar.

Cómo será el mega puente internacional que va a unir a la Argentina con Brasil

El puente tendrá 950 metros de largo y 17,40 metros de ancho con una altura de 18 metros sobre el nivel del agua. Va a contar con dos carriles para autos y camiones, banquinas de emergencia y ciclovía con senda peatonal integrada. Además, contará con una iluminación LED y cámaras de monitoreo.

La obra está siendo financiada por el Gobierno Federal de Brasil con una inversión total que supera los 214 millones de reales. Según el Secretario de Turismo de Porto Xavier adelantó que la fase preliminar durará al menos un año, que las obras comenzarán a mediados del 2026 y que el plazo de ejecución será de 1440 días consecutivos. Se estima que la inauguración será recién en 2030.

Sin dudas este puente representa mayor intercambio comercial, desarrollo del turismo y la movilidad y una oportunidad histórica para revitalizar la frontera y convertirse en un hito de infraestructura en Sudamérica.