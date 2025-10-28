El puente con la arquitectura más vanguardista de Argentina está en Córdoba.

Enclavado entre los paisajes serranos del Valle de Punilla, en el centro-oeste de Córdoba, el Puente Gobernador José Manuel de la Sota se alza como una de las obras de ingeniería más impresionantes y modernas del país. Con una altura máxima de 85 metros sobre el nivel del río San Antonio y una longitud total de 325 metros, este puente combina funcionalidad, innovación y una vista panorámica que lo transforma en una verdadera atracción turística.

Inaugurado en diciembre de 2019, forma parte de la Autovía Variante Costa Azul, un corredor vial estratégico que mejora la conexión entre la ciudad de Córdoba y los destinos turísticos más visitados de la provincia, como Villa Carlos Paz y La Calera. Su construcción buscó aliviar el intenso tránsito que históricamente colapsaba las rutas del sector, especialmente en temporada alta.

Cuáles son las principales características del Puente Gobernador José Manuel de la Sota

El diseño del puente se distingue por su arquitectura vanguardista, que incluye barandas metálicas livianas, un moderno sistema de doble calzada y una iluminación nocturna que realza su figura sobre el paisaje serrano. Además de su funcionalidad vial, el lugar se convirtió rápidamente en un punto de interés turístico, donde visitantes y fotógrafos se detienen para contemplar las vistas al cañadón del río y la vegetación nativa que lo rodea.

Puente Gobernador José Manuel de la Sota tiene 85 metros de alto.

Bautizado en homenaje al exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, el puente simboliza la unión entre desarrollo y naturaleza, y se consolida como un ícono de la ingeniería cordobesa contemporánea. Su imponente presencia a más de ochenta metros de altura lo convierte en el puente más moderno de la Argentina y en una parada obligada para quienes recorren el corazón de las sierras.