"Es como tocar las nubes": así es el puente más alto del mundo con pisos de cristal

El puente más alto del mundo se encuentra en China (Foto: Xinhua/Liu Xu).

El puente más alto del mundo se encuentra en China. A fines de septiembre fue abierto al público, culminando así una de las hazañas de ingeniería del país asiático que reducirá el tiempo de viaje. Su construcción demandó tres años en la provincia suroccidental de Guizhou.

Ubicado sobre el Gran Cañón de Huajiang, que se eleva 625 metros sobre el río Beipan, es casi nueve veces más alto que el Puente Golden Gate de San Francisco, en California, Estados Unidos. Tiene una extensión de casi 3 kilómetros de ancho y su sección principal mide 1420 metros.

El anterior más alto también cruzaba el río Beipan, y se encuentra a poco más de 100 kilómetros del Puente sobre el Gran Cañón de Huajiang. Había sido inaugurado en 2016 y tiene una altura vertical de 565,4 metros desde la cubierta del puente hasta la superficie del río.

"El nuevo puente, que mejorará en gran medida la conectividad regional, es un proyecto emblemático que demuestra la innovación de China", aseguró Zhang Yin, jefa del departamento de transporte provincial.

¿Cómo se construyó el puente más alto del mundo?

La construcción implica una reducción del viaje, pasando de dos horas a dos minutos, tomando la autopista S57 de Guizhou desde el distrito especial de Liuzhi hasta el condado de Anlong. Apodado "la grieta de la Tierra", la estructura de 2890 metros de largo es la última incorporación a la red de infraestructura en rápida expansión china.

Algunas de sus innovaciones tecnológicas fueron admitidas como "estándares nacionales de construcción de puentes", precisó Zhang. Además de las últimas tecnologías, durante la construcción se utilizaron navegación satelital, drones, sistemas de monitoreo inteligentes y materiales de ultra alta resistencia.

Guizhou es una de las provincias menos desarrolladas de China, hasta el momento se construyeron más de 30.000 puentes en su terreno montañoso, entre los que se encuentran los tres más altos del mundo.

Puente sobre el Gran Cañón de Huajiang.

¿Qué puedo hacer en el puente más alto del mundo?

Bajo el puente fluye el río Beipan, con la aldea de Huajiang cerca y también una cascada. "Es muy emocionante: el puente es muy alto y recibe muchos visitantes. Subirlo también es emocionante”, aseguró el señor Fu, en diálogo con The Guardian.

Las autoridades chinas también esperan que atraigan a turistas en la región, ya que el puente cuenta con plataformas de observación, un ascensor de cristal que lleva a una cafetería en la cima de uno de los arcos de la estructura y una pasarela de cristal para que los visitantes contemplen el suelo a unos 580 metros de profundidad.

Además, el puente ofrece puenting y slackline, y hay planes para eventos profesionales de salto base, según indicaron los medios estatales chinos. La obra sumó múltiples avances tecnológicos para su diseño de la resistencia al viento y la construcción de puentes a gran altura, por lo que obtuvieron 21 patentes autorizadas.

Sin embargo, no todas las atracciones están operativas aún, entre ellas la cafetería, cuya apertura se prevé para noviembre. Los operadores turístico locales afirmaron que ya comenzó a atraer multitudes. De acuerdo a informes, el límite de visitantes es de 5000 al día.