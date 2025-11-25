Lapidario comunicado de Futbolistas Argentinos Agremiados contra Estudiantes tras el pasillo a Rosario Central

El lapidario comunicado de Futbolistas Argentinos Agremiados contra Estudiantes

El accionar de los jugadores de Estudiantes de La Plata antes del cruce con Rosario Central, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, sigue dando que hablar. En esta ocasión, Futbolistas Argentinos Agremiados aprovechó la ocasión -por medio de su Secretario General Sergio Marchi- para apuntar contra los propios representantes del "Pincha", que les dieron la espalda en el pasillo a los flamantes campeones designados por la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia hace pocos días. Por supuesto, el mismo no tardó en conocerse a través de las redes sociales.

El comunicado de Futbolistas Argentinos Agremiados contra los jugadores de Estudiantes de La Plata

Futbolistas Argentinos Agremiados desea expresar su posición respecto de los hechos ocurridos en el partido disputado entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de La Plata.

La competencia que se está desarrollando viene mostrando señales muy positivas, con un formato competitivo que mantiene el interés fecha a fecha, definiciones apasionantes, tanto en la pelea por los primeros puestos como en la disputa por las posiciones de abajo, gran concurrencia a los estadios y un comportamiento destacable por parte de los futbolistas y espectadores. Todo ello contribuye al crecimiento y prestigio del fútbol argentino y pone aún más en evidencia que actitudes como la sucedida no tienen nada que ver con la esencia del fútbol.

En ese contexto, situaciones como la acontecida durante el partido antes mencionado, generan preocupación porque opacan, aunque sea momentáneamente, el valor de lo que se construye diariamente entre todos. Los futbolistas pueden ser adversarios circunstanciales según el club en el que se encuentren prestando servicios, pero por encima de ello debe primar el respeto, la caballerosidad y la conciencia de que todos somos colegas.

Los usos, las costumbres y el sentido común indican que, cuando corresponde rendir homenaje a un equipo o a un compañero, el gesto debe realizarse de frente y con reconocimiento. Dar la espalda desvirtúa ese momento y puede transmitir un mensaje que no ayuda a construir el ambiente de respeto que nuestro deporte necesita.

Desde Futbolistas Argentinos Agremiados reafirmamos nuestro compromiso con la paz, el juego limpio y el respeto al compañero. Estos son tiempos en los que debemos construir, evitando actividades que puedan interpretarse como agraviantes o que contribuyan a generar violencia.

Invitamos, una vez más, a que todos reflexionen sobre la importancia de cada acto dentro y fuera de la cancha. Nuestro objetivo debe ser claro, construir un fútbol más respetuoso y más ejemplar. El fútbol no sólo es un deporte, sino que forma parte de nuestra cultura, por lo que debemos verlo como un faro de justicia que refuerza los valores para toda la sociedad.

La queja de Estudiantes de La Plata sobre Rosario Central campeón

El "Pincha" fue uno de los principales clubes que se mostró públicamente en contra de esta medida, a pesar de la unanimidad mencionada a la hora del anuncio de la AFA. "En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", expresaron desde sus redes sociales. Horas después, desde la Liga Profesional de Fútbol confirmaron que el elenco visitante tendría que realizar el pasillo al campeón, lo cual derivó en que lo hagan de espaldas en el Gigante de Arroyito.