Después del escándalo que se armó en la semana por la proclamación por parte de la AFA a Rosario Central como campeón de la Liga del Fútbol Argentino y, luego, con la designación de que Estudiantes de La Plata le tenía que hacer si o si un pasillo a los campeones, los jugadores del club Pincha tomaron la determinación de hacerlo en modo de protesta y se dieron vuelta.

Rosario Central se aseguró la Liga 2025 al terminar primero en la Tabla Anual, un reconocimiento oficial de la AFA que sorprendió a varios y que despertó la indignación de parte de todo el fútbol argentino. Gonzalo Belloso, presidente del club rosarino, explicó cómo se gestó este título que sumó otra estrella al palmarés del equipo dirigido por Ariel Holan. En el Clausura, Central terminó primero en la zona B con 31 puntos, producto de 8 victorias, 7 empates y solo 1 derrota. Sin embargo, Holan no podrá contar con Ignacio Malcorra, expulsado en el último partido ante Independiente.

Así fue el pasillo