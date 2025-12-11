Icónico hospital al borde de la quiebra: debe sueldos a 500 trabajadores

500 trabajadores de un importante hospital reclaman por sus sueldos.

Los trabajadores de un icónico hospital reclaman por importantes deudas salariales. Son alrededor de 500 empleados que piden cobrar en tiempo y forma en medio de la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei al gobierno. Señalan que puede haber chances de quiebra.

Ya son dos los meses que los trabajadores del Hospital Italiano Regional del Sur de Bahía Blanca no cobran el salario en tiempo y forma y señalan que la situación es crítica.

"Nos notificaron la forma de pago de los salarios del mes de noviembre, a abonar en diciembre, con un plan de pago en cuatro cuotas. Sería un 30 por ciento la primera semana, un 20 la segunda, un 30 la tercera y un 20 por ciento la cuarta", expresó el delegado de la lista Agrupación Azul, Ramiro Palleros.

En esa línea, en charla con el medio Radio Urbana, agregó: "No solo eso, porque habría una quinta cuota a abonar entre el 26 y el 30 de diciembre para cancelarnos el aguinaldo". En octubre ya habían cobrado el salario en dos partes.

El hospital comenzó a ser gerenciado por Confederada Salud desde hace unos meses, pero la situación puertas adentro no está de todo clara. "Es complejo de explicar, porque la empresa dijo en alguna oportunidad que únicamente estarían auditando y no gerenciando; después dijeron lo contrario, que están gerenciando pero sin encargarse de abonar los salarios. Es todo medio confuso", relató Palleros ante esto.

La semana pasada la empresa convocó a una reunión a las autoridades en la que les dijeron a los trabajadores que "el Hospital está muy complicado en cuanto a deudas" y que "la solución más tangible es el concurso de acreedores".

El hospital al borde de la quiebra

En esa línea, el delegado gremial sumó: "No termina de quedar claro qué es lo que se plantea, es el Consejo Administrativo es el que define qué hacer. Si la solución es el concurso de acreedores, sabemos que ese es el paso previo a la presentación de quiebra".

Explicó que ante el planteo de la empresa, los trabajadores pidieron asesoramiento por parte de la filial local del sindicato ATSA. "Nos comunicamos con el gremio y solicitamos al secretario gremial que venga hasta el Hospital para explicarnos a los trabajadores qué significa pasar por esta situación, somos muchos los compañeros que no entendemos la parte legal, que debe ser explicada por un profesional", cerró.