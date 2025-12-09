Importante comiquería comunicó el cierre de su local.

Pese a que en los últimos años creció fuertemente la venta de historietas, cómics y sobre todo mangas, la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei produjo una fuerte caída del consumo que terminó afectando a una importante comiquería que comunicó el cierre de sus puertas.

Se trata de The Hermanos Macana, que debido al contexto actual notificó que le puso fin a su local en Caseros, Tres de Febrero y que en los últimos días liquidará el stock.

"Bueno Macaneros, pensamos que nunca íbamos a tener que hacerlo y nos cuesta muchísimo, pero luego de intentarlo, resistir y remarla, debemos cerrar el local", expresaron desde el local en sus redes sociales lamentando el cierre.

La comiquería cierra por el contexto de crisis actual

En esa línea, apuntaron directamente contra el contexto actual: "Son tiempos difíciles para todos, y los emprendedores no somos la excepción... es muy duro tomar la decisión, pero ya no podemos sostenerlo".

"Agradecemos estos 5 años felices que nos dieron, llenos de anécdotas lindas, clientes que ya son amigos, macaneritos que los vimos crecer y muchas muestras de cariño a lo largo de este camino hermoso", sumaron desde el lugar.

La comiquería de zona oeste se destacaba por vender historietas, cómics y mangas, así como todo tipo de merchandising, indumentaria, accesorios y todo tipo de elementos relacionados con la cultura pop.

"Sabemos que vamos a volver a anunciar que Hermanos Macana vuelve a tener su local, donde vivir hermosos momentos como siempre. Los queremos, gracias por elegirnos y hacernos parte de sus vidas, gracias por permitir que esta familia esté en alguna remera, en alguna prenda que hacemos con tanto amor", agregaron.

Por último, anunciaron que desde esta semana y hasta el cierre del local físico, que estiman que será los primeros días de enero, "arranca la liquidación total" de los productos del local ubicado en Avenida San Martín 2724.

"Seguiremos con la web, nos encontraremos en los eventos de siempre, nos ayudaría mucho en este momento que nos den todo su apoyo por este medio, ya que por un tiempito será nuestra única herramienta. Gracias eternas, un abrazo a cada cliente, sabemos que algún día volveremos, es una promesa que mantenemos con cada uno de ustedes", cerraron.

Debido a los altos costos y la caída general de consumo que se da en el país, el lugar continuará solamente a través de su página web, algo cada vez más común hoy en día.