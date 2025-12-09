El gobierno de Milei presenta el proyecto de la reforma laboral en una jornada de paro y movilización

El gobierno de Javier Milei presenta este martes el proyecto de reforma laboral, en medio de una jornada marcada por protestas y un paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El texto, filtrado en los últimos días, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo cambios en indemnizaciones, licencias, convenios colectivos y la derogación de estatutos históricos. La Casa Rosada convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre para acelerar el debate. La presentación del proyecto coincidió con un “diciembre caliente” en las calles, donde sindicatos, movimientos sociales y organizaciones piqueteras se movilizaron contra lo que consideran un ataque directo a los derechos laborales. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.