El gobierno de Milei presenta el proyecto de la reforma laboral en una jornada de paro y movilización

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno de Javier Milei presenta este martes el proyecto de reforma laboral, en medio de una jornada marcada por protestas y un paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El texto, filtrado en los últimos días, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo cambios en indemnizaciones, licencias, convenios colectivos y la derogación de estatutos históricos. La Casa Rosada convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre para acelerar el debate.  La presentación del proyecto coincidió con un “diciembre caliente” en las calles, donde sindicatos, movimientos sociales y organizaciones piqueteras se movilizaron contra lo que consideran un ataque directo a los derechos laborales. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

Hace 1 hora

El gobierno de Milei presenta el proyecto de la reforma laboral en una jornada de paro y movilización

El Consejo de Mayo volverá a reunirse este martes a las 13.30 con intención de ultimar los últimos detalles del informe final que enviarán al Congreso Nacional y lo hará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

 

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de varios de los consejeros, aún no hay detalles del formato con el que presentarán la síntesis final del órgano de debate que se reunió una vez por mes desde junio con la intención de convertir en proyectos de ley los 10 puntos del Pacto de Mayo firmados en la provincia de Tucumán.

Hace 2 horas

ATE realiza hoy un paro contra la reforma laboral

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes un paro en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso.

 

El gremio de los estatales llevará a cabo una concentración a las 11 frente al Congreso de la Nación y la medida de fuerza se basa en tres ejes principales de protestas: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias y el recorte en organismos descentralizados.

 

 

Además, los estatales rechazan los posibles ajustes que podrían afectar a cerca del 10% de los trabajadores en organismos como el CONICET, el INDEC, la ANSeS, el INTA y el INTI, entre otros.

Hace 3 horas

Trama y personajes detrás de la reforma del Código Penal

Borinsky, del paddle con Macri a asesor de Milei para inflar delitos y penas con lógica mediática. Las críticas de Sancinetti y Zaffaroni. 

A finales de octubre Mauricio Macri fue invitado a Chile a un seminario del banco Bice para compartir “su experiencia en liderazgo político y reformas económicas en contextos de alta complejidad”. Fue al hueso, contó como hacía para distenderse: “Lo mejor que me pasaba los fines de semana como presidente era ir a mi quinta a jugar al paddle con mis amigos. Porque mis amigos, a lo largo de mi vida, cuantas más responsabilidades tenía más me querían ganar a todo. En cambio los otros del poder los invitaba a Olivos a jugar un partido y me decían ‘perdón presidente’ cuando me hacían un tanto. Y yo decía que no los inviten más, que quería jugar un partido de paddle, no que me pidan perdón”.

