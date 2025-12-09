El gobierno de Milei presenta el proyecto de la reforma laboral en una jornada de paro y movilización

El Consejo de Mayo volverá a reunirse este martes a las 13.30 con intención de ultimar los últimos detalles del informe final que enviarán al Congreso Nacional y lo hará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de varios de los consejeros, aún no hay detalles del formato con el que presentarán la síntesis final del órgano de debate que se reunió una vez por mes desde junio con la intención de convertir en proyectos de ley los 10 puntos del Pacto de Mayo firmados en la provincia de Tucumán.