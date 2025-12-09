Vouchers y desfinanciamiento a las provincias: Milei lanzó su reforma educativa

El gobierno de Javier Milei publicó la "Ley de Libertad Educativa" con la que pretende reformar puntos esenciales de la educación, entre los que están la eliminación de su financiamiento progresivo hasta el 6% del PBI, la implementación de vouchers y la decisión de que el sostenimiento económico esté a cargo solo de las provincias. También se obligará a los distritos a sostener un sistema de aportes a escuelas privadas y se reconocerá como Educación Básica las "formas alternativas de enseñanza".

Finalmente, el Gobierno Nacional presentó la cuestionada reforma educativa que se había filtrado en los últimos días y que había sido rechazada de plano por los gremios por considerar que "privatiza, desfinancia y elimina al Estado como garante del derecho a la educación". Con un documento de 68 páginas, el oficialismo dio a conocer su iniciativa, que tiene entre sus puntos relevantes la implementación de vouchers educativos, una vieja propuesta de Milei.

"El Sistema Nacional de Educación podrá implementar dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades. Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje", se estipula en el artículo 83 del proyecto.

Cómo impactará en el financiamiento educativo

Por otro lado, la reforma introduce un cambio clave al no retomar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que preveía el financiamiento progresivo del sector hasta alcanzar el 6% del PBI total. Este pasaje fue reemplazado por un nuevo texto que omite esa referencia. "Los estudiantes tienen el deber de: a) Actuar con diligencia y buena fe en su formación; b) Respetar la integridad y la libertad de los demás miembros de la comunidad educativa; c) Cooperar al cumplimiento de las finalidades del proceso educativo; d) Respetar el proyecto institucional y los reglamentos de la institución educativa a la que 94 asisten; y el ideario en las instituciones privadas", dice el nuevo artículo 9, que reemplaza al anterior.

Además, en el capítulo dedicado al Financiamiento del Sistema Educativo, se establece que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el "ámbito de sus respectivas competencias", deberán financiar la educación en "condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas".

La iniciativa también incorpora principios como "libertad y justicia", que obliga a asegurar el acceso a educación de calidad en escuelas estatales o privadas, y de "eficiencia", que exige el uso de recursos "de manera racional" y la reducción de "gastos improductivos o asignaciones discrecionales".

Educación, pero en el hogar

En otro apartado sobre "formas alternativas de enseñanza", el texto reconoce el derecho a recibir educación "mediante formas alternativas de enseñanza, entendidas como procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a estudiantes que no asisten regularmente a una institución de Educación Básica".

Entre ellas se aceptará como oficial la "Educación en el hogar" que estará "dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas".

También se oficializará la Educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje o Sistemas Digitales Integrales que "permitan diseñar, gestionar, desarrollar y evaluar procesos educativos mediados por tecnologías, en los que la enseñanza y el aprendizaje se materialicen en modalidad virtual o híbrida".