El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y sus más recientes iniciativas, al señalar que son "pura naftalina" porque recuerdan leyes de los años '90. En declaraciones televisivas, confirmó que desde el peronismo pretenden presentar alternativas, algunas de ellas acompañadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA. "Se van a encontrar con una sorpresa", afirmó.

"El Gobierno sacó distintas notas, artículos y materiales defendiendo que hay que modernizar el trabajo y la legislación a partir de los cambios tecnológicos. ¿Eso quién lo va a dudar? Pero eso no justifica desfinanciar la seguridad social y coronar un sistema de desprotección", agregó el mandatario bonaerense en diálogo con C5N.

El gobernador bonaerense se despachó contra el oficialismo nacional al criticar la situación de la economía real. "Hoy lo que vemos como la cara del horror y del espanto es lo que ocurre con la economía real, la cotidiana. A la gente no le alcanza para nada, no puede ahorrar ni tampoco gastar. Es una penuria", alertó Kicillof, a lo que cruzó a la administración Milei al afirmar que "ellos han endeudado a toda la Argentina. ¿Y para qué? Para que la gente no pueda pagar el supermercado, los alquileres, los medicamentos, sus gastos corrientes. Esto está pasando hoy en la Argentina de Milei", criticó.

"Hoy lo primero que dicen todos los comerciantes es que no hay ventas. Y claro que no las hay. Eso se ve en los destinos turísticos, en los comercios y en todos lados. A esa crisis nos llevó el gobierno", agregó el gobernador.

"Ellos son endeudadores": la crítica del gobernador Kicillof a Milei y a la derecha

Respecto al pedido de financiamiento que la Legislatura provincial aprobó la semana pasada, Kicillof sostuvo que "se dijeron grandes pavadas" y explicó que "el volumen de financiamiento que se pide y que necesitaba la aprobación de dos tercios es estrictamente asociada a los vencimientos que tiene la provincia de Buenos Aires. No es para tomar nueva deuda ni para gastos corrientes. Es para saldar la deuda en dólares que dejó la administración de María Eugenia Vidal", explicó el gobernador.

Nosotros lo que pedimos es los vencimientos de este año, que son 2.500 millones, aparte del remanente de este año porque el año pasado no tuvimos ley de financiamiento", agregó Kicillof. "El Gobierno nos decía que no nos van a dar el financiamiento si no era para saldar deuda. La realidad es que es justamente para eso. Hoy el Gobierno nacional no tiene cara para hablarnos de deuda, porque ellos piden plata siempre al Fondo Monetario. No tienen cara para hablarnos a los bonaerenses sobre deuda", sumó el mandatario provincial. "No tienen cara. ¿De qué me vienen a hablar? Ellos son endeudadores seriales", concluyó Kicillof.