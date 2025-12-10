Argentina defenderá el título en el Mundial 2026.

Tras la realización del sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington D. C., el sábado pasado se dieron a conocer las sedes de los partidos que atravesará la Selección Argentina, que quedó como cabeza de serie del Grupo J. En su grupo, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, seleccionados que enfrentará en los Estados Unidos, por lo que no verá acción ni en México ni en Canadá.

El debut de los campeones del mundo se dará en el Kansas City Stadium contra los argelinos el 16 de junio, mientras que los otros dos encuentros por la fase de grupos se disputarán en el Dallas Stadium. Como consecuencia de esto, la AFA descartó la opción inicial de hacer sede en Miami, ya que las distancias serían demasiado extensas al movilizarse desde el Estado de Florida hasta los estados de Kansas y Texas.

Debido a esto, ahora la asociación argentina evalúa las opciones ofrecidas por la FIFA para escoger su sede entre los centros de entrenamiento habilitados, que cuentan con todas las comodidades incluidas dentro del pack de beneficios por jugar la Copa del Mundo. En este sentido, la AFA tiene la posibilidad de escoger un centro para la primera fecha y después mudarse para abordar la etapa final de la fase de grupos en Dallas.

Así, para la visita a Kansas, las opciones son el KC Current, hogar del Kansas City Current de la NWSL y con hospedaje en el Hotel Kansas City; en el Sporting KC, sede del equipo masulino de la ciudad en la MLS con el Sheraton Overland Park Hotel como hotel asociado; o en la Universidad de Kansas, caso en el cual la Selección Argentina debería hospedarse en el Stonehill Lawrence.

Ahora bien, para la segunda y la tercera fecha del Grupo J, el conjunto albiceleste podría mudarse a Dallas, Texas, para los cruces con Austria y Jordania. Para esta etapa, las opciones que se manejan son: la Dallas Baptist University con estadía en el Westin Dallas Downtown; FC Dallas Stadium, sede del FC Dallas de la MLS, con el Renaissance Dallas at Plano Legacy West como hotel asignado; o la Universidad de Dallas, con hospedaje en el Omni Las Colinas Hotel.

Cabe mencionar que el conjunto nacional también tiene otra alternativa hacer base directamente en Dallas-Fort Worth, donde se encuentra el AT&T Stadium, que será sede de las últimas dos fechas. En este caso, la AFA tendrá que considerar el traslado a Kansas para el debut mundialista contra Argelia. Por último, la decisión deberá comunicarse a la FIFA antes del 6 de enero, fecha límite para la presentación de las posibles sedes escogidas por cada asociación.

Así quedaron los 12 grupos del Mundial.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Martes, 16 de junio 2026: 21:00 h - Argentina vs Argelia – Kansas City Stadium.

Lunes, 22 de junio 2026: 13:00 h - Argentina vs Austria – Dallas Stadium.