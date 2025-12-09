Japón nos amenaza militarmente, dice China al ministro alemán de Exteriores

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, asisten a una conferencia de prensa en Berlín, Alemania

Japón está amenazando militarmente a China, lo que es "completamente inaceptable", dijo el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, a su homólogo alemán, después de que Japón dijera que aviones de combate chinos habían apuntado sus radares a aviones militares japoneses.

Japón ha denunciado el encuentro como un acto peligroso, aunque China ha culpado a Japón de enviar aviones para acercarse repetidamente e interrumpir a la armada china mientras realizaba un entrenamiento de vuelo basado en portaaviones previamente anunciado al este del estrecho de Miyako.

Las relaciones se han agriado en el último mes desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtiera de que Japón podría responder a cualquier acción militar china contra Taiwán si también amenazaba la seguridad de Japón.

El lunes, durante una reunión en Pekín con el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, Wang afirmó que, dado que este año se celebra el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, Japón, "como nación derrotada", debería haber actuado con mayor cautela.

"Sin embargo, ahora, su actual líder intenta explotar la cuestión de Taiwán, el mismo territorio que Japón colonizó durante medio siglo, cometiendo innumerables crímenes contra el pueblo chino, para provocar y amenazar militarmente a China. Esto es completamente inaceptable", dijo Wang, según la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Japón dirigió Taiwán como colonia desde 1895 hasta 1945, y al final de la guerra fue entregada al gobierno de la República de China, que luego huyó a la isla en 1949 tras perder una guerra civil con los comunistas de Mao Zedong.

Wang afirmó que la "actual líder de Japón hizo recientemente comentarios imprudentes sobre hipotéticas situaciones en Taiwán".

El estatus de Taiwán como territorio chino ha sido "afirmado de forma inequívoca e irreversible por una serie de hechos históricos y legales férreos", añadió.

El gobierno de Taiwán, que rechaza las reivindicaciones territoriales de Pekín, ha acusado repetidamente a China de tergiversar la historia, afirmando que la República Popular China no existía en 1945. El nombre formal de Taiwán sigue siendo la República de China.

Wang dijo que, al ser la República Popular China el Estado sucesor de la República de China, "naturalmente" goza de soberanía sobre Taiwán.

En Taipéi, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, Hsiao Kuang-wei, dijo que la isla no formaba parte "en absoluto" de la República Popular China y nunca ha sido gobernada por ella.

"Solo el gobierno de Taiwán, elegido democráticamente, puede representar a los 23 millones de taiwaneses en la comunidad internacional y en los foros multilaterales", añadió.

Al ser preguntado por la justificación de Pekín sobre el uso del radar contra los aviones militares japoneses durante el fin de semana, el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, repitió la postura de Tokio, rebatiendo la caracterización china del incidente.

"La iluminación intermitente de haces de radar es un acto peligroso que va más allá de lo que es seguro y necesario", dijo el martes en rueda de prensa.

Se negó a confirmar las informaciones de los medios de comunicación de que Pekín no había respondido a las llamadas de Japón durante el incidente en una línea directa bilateral que se había establecido en 2018.

Con información de Reuters