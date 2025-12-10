El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y vicepresidente pyme de la Unión Industrial Argentina (UIA), Elio del Re, charló este martes con El Destape 1070 sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional. Aunque sostuvo que son necesarias algunas modificaciones al régimen laboral, criticó la iniciativa al asegurar que no será aprovechable si el país no tiene un mercado firme.

"El mundo cambió", explicó Del Re al principio de la nota, a lo que continuó que la Argentina "necesita algunas modificaciones en términos de modernización laboral". Incluso sostuvo que desde las cámaras empresarias que él integra mantiene diálogo con sindicatos. "Siempre conversamos con nuestra contraparte sindical y entendemos que algunas cosas van a cambiar", explicó. Sin embargo, fue contundente ante la posibilidad de que los cambios sean fructíferos: "No vamos a poder aprovechar todas estas reformas que quiere hacer el gobierno si no tenemos mercado", señaló.

"Entendemos que eso es necesario y que Argentina pagaba pocos impuestos, pero todas estas reformas y todas esas propuestas estructurales no existen si no tenemos mercado", continuó el dirigente empresario. "Sin mercado, las reformas no se van a poder aprovechar", sostuvo, a lo que agregó que "hay que trabajar el costo laboral con mayor profundidad".

La reforma laboral no mejorará la situación de la economía nacional

"El consumo está cayendo, esto dice con claridad que al trabajador le alcanza menos que antes o que la composición de sus gastos cambió. Por ahí antes gastaba más en productos y menos en servicios y hoy esa ecuación se dio vuelta, pero claramente no le termina de alcanzar", alertó Del Re sobre la caída del consumo, la cual explicó que está asociada a la caída de los sueldos. "Atrás de cada producto que se realiza en Argentina hay un salario y ese salario es el que compra productos", explicó, a lo que agregó que "el industrial tiene que vender lo que le compran, sino no podemos pagar el salario a fin de mes".

"Un lavarropas Whirlpool producido en España cuesta un 5% menos que en Argentina. El punto es que no hay beneficiados porque si el producto vale lo mismo, no cambió absolutamente nada. Claramente, lo único que cambia es que hay 220 trabajadores que pierden sus puestos de trabajo y dejan de consumir", indicó.

También sostuvo que el desequilibrio está ligado a la suba de las importaciones, las cuales "crecieron 70% en un año" y afectan negativamente al desarrollo productivo. "Hace un año que se viene deteriorando el tejido productivo metalúrgico", explicó sobre ese dato.

"Si los equilibrios se empiezan a romper, las cosas van a estar aún peor de lo que están", explicó el empresario Pyme. "Conozco fábricas que cambiaron algunas líneas de producción por productos importados, y también conozco fábricas que dejaron de comprar a la cadena de valor y trajeron partes importadas para poder competir. Y son muchos, claro que son muchos, sino el nivel de importaciones no estaría un 70% arriba a nivel interanual", señaló Del Re.

La crisis, el panorama electoral y la postura del sector industrial

"La definición en política industrial no la hace el dueño de la fábrica, sino el país", explicó Del Re respecto a su mirada personal sobre el desarrollo de la industria en Argentina, por eso explicó que desde la UIA y ADIMRA no pueden "dejar de tener en cuenta los resultados electorales".

"Claramente, vamos a seguir planteando los números del sector, pero siempre respetando la democracia", señaló el vicepresidente Pyme de la UIA y concluyó: "Buscar culpables de la crisis no es el camino".