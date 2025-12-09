Caputo buscará renovar deuda en pesos con números fiscales menos favorables

La Administración Pública Nacional (APN) cerró noviembre con un superávit primario de $1,2 billón en la etapa devengada, pero con un déficit financiero de medio billón, en lo que representó el sexto mes del año con saldo negativo, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que advierte por una dinámica que empieza a preocupar entre los analistas económicos: la recaudación se retrae tanto en términos reales como en relación a la evolución del gasto público.

En el acumulado de once meses, el resultado devengado es superavitario en ambos casos, con $13,8 billones en el primario y $3,1 billones en el financiero. En lo que va de 2025, hubo dos meses con déficit primario (marzo y junio) y seis con déficit financiero (febrero, marzo, junio, agosto, septiembre y noviembre).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los datos sirven como anticipo al informe fiscal que dará a conocer la Secretaría de Hacienda el martes 16 de diciembre, aunque los números pueden no ser coincidentes por razones metodológicas, ya que la OPC toma en consideración el resultado devengado de la APN y Economía el pagado de todo el Sector Público No Financiero.

Cómo llegó Caputo al número

El desempeño de noviembre se explica principalmente por la caída en términos reales de los ingresos totales en 13,4%, mayor a la que registraron los gastos totales que en los doce meses se retrajeron un 9,4%, también a valores constantes.

La caída de la recaudación está motivada por decisiones del Gobierno de eliminar impuestos (como el PAIS sobre la compra de divisas) o suspender el cobro (como con retenciones durante octubre) pero fundamentalmente por la caída del nivel de actividad económica que afecta la recaudación de los tributos de mayor incidencia, como IVA y Ganancias, y es donde está puesta la preocupación de los analistas económicos y los agentes de mercado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, saldrá esta semana a buscar financiamiento en dólares, en una colocación de un bono a 2029 que se estima ya está conversado con inversores locales, especiamente bancos, aseguradoras y Alyc, los antiguas agentes de bolsa que manejan fondos propios y de terceros y utilizan estos instrumentos para dar rentabilidad a la excesiva dolarización pre electoral sin necesitad de convalidar el tipo de cambio.

Pero esta semana también Caputo debe llamar a licitación para renovar la deuda del Tesoro en pesos, por un monto que supera los 40 billones de pesos, aunque en manos privadas se estima que hay 14 billones de pesos, mientras el resto está en manos de organismos estatales que acuden a canjes armados a medida.

En la última licitación, el equipo económico tuvo que convalidar un incremento de la tasa de interés para conseguir la renovación y se espera que por la presión inflacionaria que se mantiene, el consenso de las consultoras ue participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipa que se sostendrá arriba de 2,5% los próximos meses, otra vez tenga que subir la tasa para evitar dejar liquidez de pesos en el mercado que según la teoría libertaria del presidente Javier Milei es la que provoca la suba de precios.

Respecto de la recaudación, si bien es una constante en todos los meses la caída absoluta de los ingresos por el impuesto PAIS, que quedó sin efecto a fines de diciembre del año pasado, el mes pasado hubo bajas en todas las variables impositivas, destacándose las del IVA (-6%), Ganancias (-13%) y más que nada Comercio Exterior (-35,9%), como impacto del adelantamiento de liquidaciones por la suspensión transitoria de retenciones en septiembre, según informó la Agencia Nuevas Palabras.

El rubro Jubilaciones y pensiones, el de mayor gravitación por su peso participación en el gasto total, mostró un alza real del 3,1% por el impacto del ajuste por movilidad, en tanto los subsidios económicos -que a medida que se reducen van perdiendo la gravitación que tuvieron durante dos décadas- cerraron el mes con una caída real interanual del 6%.

El acumulado enero-noviembre ofrece un panorama diferente, ya que la caída de los ingresos fue menor a la de los gastos. En este caso, los ingresos totales evidenciaron una merma del 2,4% real frente al mismo período de 2024, con ingresos impositivos cayendo un 2,6%, mientras que los gastos se redujeron un 2,7%.

IVA y Comercio Exterior tuvieron evoluciones interanuales reales positivas del 0,9% y 1,4%, respectivamente, aunque Ganancias retrocedió un 7,5% en el mismo período. En cuanto a los principales gastos, Jubilaciones y pensiones mostró un alza del 11,8% y los subsidios un derrumbe del 41,4%.

El resultado general de los primeros once meses de 2025 quedó con ingresos totales por $112,1 millones, gastos primarios por $98,3 millones y totales por $109 millones.