El ajuste oculto a las garrafas de gas en la quita de subsidios de Milei

La quita de subsidios energéticos que el gobierno de Javier Milei comenzará a implementar en enero va más allá de su focalización en los sectores vulnerables. El ajuste dentro de los propios sectores de bajos recursos complica específicamente a quienes usan gas por garrafa, subsidiada mediante el Programa Hogar que alcanza a más de 3 millones de usuarios.

A partir del 1° de enero, el gobierno de Javier Milei pondrá en marcha un nuevo régimen de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad, gas y garrafas, que reemplaza por completo el sistema de segmentación por ingresos vigente hasta ahora. El cambio implica una reducción del alcance de las bonificaciones, un nuevo criterio para acceder al beneficio y aumentos diferenciados según el consumo y la condición de cada hogar.

Esto supone la eliminación del actual esquema de tres niveles de ingresos (altos o N1, bajos o N2 y medios o N3), que será reemplazado por un umbral de ingresos único de tres canastas básicas totales, equivalentes hoy a 3,6 millones de pesos. De este modo, millones de personas que reciben gas por red, sobre todo de sectores medios, dejarán de tener su consumo subsidiado. Lo mismo ocurrirá con los usuarios de electricidad.

Pero, pese a que el Gobierno anuncia que el objetivo del nuevo esquema de subsidios es focalizarlo solo en los sectores que realmente lo necesitan, lo cierto es que también los ajustará dentro de los propios hogares vulnerables.

Cómo funciona hoy el Programa Hogar de subsidio al gas por garrafa

Así ocurrirá una vez que se implemente, en enero próximo, la propuesta anunciada por la Secretaría de Energía para el Programa Hogar, que subsidia a usuarios que utilizan gas por garrafa, generalmente en zonas de bajos recursos.

Hasta ahora, el Programa Hogar subsidia un porcentaje del valor efectivo de una garrafa de 10 kilos, pero incluye subsidios adicionales tanto para zonas geográficas más frías como para hogares con varios integrantes.

Mientras que para hogares unipersonales de las zonas estándar (no frías) del país subsidia un mínimo del 40% de una garrafa en verano y un máximo de dos garrafas en invierno, estas cifras se incrementan notablemente para las zonas frías y para hogares con entre dos y cinco convivientes.

Concretamente, se considera como zonas frías a la totalidad de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y a ciertas zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Salta y Tucumán (establecidas por la Ley 27.637).

Por ejemplo, en Santa Cruz y Tierra del Fuego un hogar unipersonal recibe un subsidio no para 2 sino para 4 garrafas en julio, mientras que un hogar de entre 2 y 4 personas recibe ese mismo mes un subsidio para 9 garrafas y un hogar de más de 5 personas lo recibe para 10 garrafas.

Aunque en menor medida, otras de las provincias más favorecidas por estos adicionales por zona fría y cantidad de integrantes del hogar son Chubut, Río Negro y Neuquén, como puede verse en el siguiente gráfico oficial elaborado por la Secretaría de Energía.

Los adicionales subsidiados por el Programa Hogar a zonas frías y viviendas de varios integrantes, que dejarán de tener vigencia en enero próximo.

Cómo será el ajuste en los subsidios a las garrafas de gas

Sin embargo, estos adicionales por zona y por hogar dejarán de existir cuando se implemente el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que la Secretaría de Energía anunció la semana pasada, y que entrará en vigencia en enero tras los 15 días de consultas públicas reglamentarias.

La consultora Paspartú, que dirige Juan José Carbajales, advirtió que el subsidio se calculará sobre "1 o 2 garrafas de 10 kg por mes en verano/invierno", aunque cubriendo solo el 50% de su valor.

Efectivamente, el "informe técnico" público que incluye la "propuesta" de Energía estipula que el "consumo base" sobre el que se aplicarán los subsidios será el equivalente a "UNA (1) garrafa por mes, que ascendería a DOS (2) garrafas en los meses de invierno (mayo a septiembre)". Pero agrega que "los usuarios de garrafas de DIEZ (10) kilos recibirían una ayuda del CINCUENTA POR CIENTO (50%) sobre el precio de compra de las garrafas autorizadas por mes como consumo base". Es decir, a los usuarios solo se les otorgará un subsidio por el valor de media garrafa en verano y de una garrafa en invierno.

Esto significa que el nuevo criterio elimina cualquier referencia a los adicionales para zonas geográficas frías o para hogares de más de un integrante, un punto que no figura en ninguna parte del "informe técnico" oficial, tal como ratificaron fuentes de la Secretaría de Energía a El Destape.

Nuevamente, para Santa Cruz o Tierra del Fuego esto significa que los hogares de 5 o más integrantes recibirán, en julio, un subsidio por una sola garrafa en lugar de las diez garrafas que se les subsidiaba hasta ahora. Los hogares estándar, de 2 a 4 integrantes, recibirán una sola garrafa subsidiada en julio en lugar de las 5 subsidiadas ese mes hasta ahora en Río Negro y Neuquén, 6 en Chubut, 9 en Santa Cruz y Tierra del Fuego y 4 en las demás zonas frías y 3 en el resto del país.

Respecto al cuadro de arriba, solamente se aumentará el subsidio en septiembre y abril para los hogares de un integrante en zonas no frías. En otros pocos casos se mantendrá igual que ahora, pero en casi todo el resto de los casilleros el nuevo esquema implicará una disminución del subsidio en relación al programa actual.

De este modo, probablemente se verán afectadas la mayoría de las 3,3 millones de personas que, oficialmente, se beneficiaban hasta ahora con el Programa Hogar, incluso tras la desregulación y ajuste que el plan ya había sufrido a mediados de este año. En otras palabras, el equilibrio fiscal que pide el FMI volverá a hacerse a costa no solo de la clase media sino también de los sectores vulnerables.