Boxeo: el argentino Junior Zárate va por un título mundial en Tailandia con horario, lugar y rival confirmados

El boxeo argentino tendrá un nuevo representante en el exterior que irá por un título del mundo. Después de la derrota de Fernando "Puma" Martínez ante Jesse "Bam" Rodríguez en Arabia Saudita por los cinturones de la categoría supermosca, nuestro país cuenta sólo con Mirco Cuello como dueño de una faja mundialista a nivel masculino, pero un boxeador nacido en Formosa quiere sumarse a él. Se trata de Junior Zárate, el actualmente radicado en Florencio Varela que tendrá su segunda oportunidad en una tierra por demás exótica.

El "Demonio", como se lo conoce al oriundo de Ibarreta al que se le abrieron las puertas de esta chance tras la baja del venezolano Carlos Cañizales -quien era el campeón vigente-. Este jueves 4 de diciembre por la mañana de Argentina, el exrepresentante del combinado nacional amateur del deporte de los puños se medirá contra el local Tjammanoon Niyomtrong en el marco de la 63° Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con la ilusión de quedarse con el triunfo. Por supuesto, sabe que no será fácil pero tiene una carrera detrás que lo posiciona bien para este compromiso trascendental.

Todo confirmado para la pelea de Junior Zárate por el título mundial de boxeo en Tailandia

El cruce que tendrá lugar en el Imperial Queens Park Hotel de Bangkok será uno de los cinco que contendrá la cartelera boxística y uno de los más importantes. De hecho, es el único que tendrá un título mundial en juego y se trata del minimosca de la mencionada entidad que hoy está vacante. De esta manera, el formoseño buscará revancha de lo que fue su presentación contra Mpumelelo Tshabalala en septiembre del 2024 cuando perdió por puntos en fallo dividido y de manera polémica sin poder consagrarse campeón de la Organización Internacional de Boxeo (IBO).

Tal como sucedió con el combate de Fernando "Puma" Martínez el pasado sábado 22 de noviembre, la plataforma que lo transmitirá es nada más y nada menos que DAZN. Así, quienes quieran ver todas las peleas se verán obligados a contratar el servicio que ronda los 20 dólares por mes. Cabe destacar que el argentino está ante la mejor chance de su carrera para gritar campeón, pero antes tendrá que vencer al dueño de casa que lo fue hasta 2024, acumula 28 triunfos (11 por KO) y una sola derrota.

La carrera de Junior Zárate antes de su pelea por título mundial

El exrepresentante de los Condors -el equipo argentino en la extinta competencia amateur internacional World Series of Boxing (WSB)- tuvo un interesante rodaje a nivel amateur y más allá de que no llegó a competir a nivel olímpico, sí mostró su buen nivel desde el inicio y poco después pasó al profesionalismo. Su debut se dio en marzo del 2016 y cosechó cuatro victorias al hilo hasta su primera derrota. Su oportunidad por título argentino llegó dos años más tarde y cayó por puntos contra el jujeño Juan José Jurado. Sin embargo, en agosto del 2019 tuvo su revancha y lo venció en el Club Atlético Huracán.

En 2021 y después de atravesar un momento complicado durante la pandemia, el "Demonio" volvió al ring y al poco tiempo disputó los cinturones argentino y sudamericano minimosca contra Leandro Blanc y perdió en las tarjetas después de que un choque de cabezas con corte incluido obligue al árbitro a suspender la contienda en el onceavo round. En 2022 se consagró con el Latino supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mismo que ganó en la división minimosca tiempo después y le sumó el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Con varias victorias al hilo le llegó la merecida oportunidad para el mundialista pero el resultado no fue lo que esperaba ya que terminó con polémica en Sudáfrica cuando peleó contra Mpumelelo Tshabalala por el minimosca de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y perdió en fallo dividido mereciendo más. Con dichos antecedentes, el radicado en Varela se ilusiona con sacarse la espina de alcanzar este objetivo con el que sueña desde los primeros años de carrera.

Cuándo y dónde pelea Junior Zárate: hora, TV y cómo ver la pelea online

La presentación del argentino tendrá lugar este jueves 4 de diciembre en The Imperial Queens Park Hotel de Bangkok, Tailandia, ante el dueño de casa Tjammanoon Niyomtrong por el título mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En cuanto al horario, la velada que contendrá un total de 5 peleas profesionales se emitirá a partir de las 9 horas y la transmisión estará a cargo de la plataforma DAZN. Para ver el combate, los que no sean usuarios de la misma tendrán que registrarse y abonar la versión Ultimate por un total de 19,99 dólares (mensual donde está incluida la velada.