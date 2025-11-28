Video: el espectacular KO de Beto Palmetta en Pakistán que lo acerca al título del mundo

El espectacular KO de Beto Palmetta en Pakistán que lo acerca al título del mundo

El argentino Alberto Palmetta noqueó al filipino Joepher Montaño en Pakistán y se quedó con el título menos pensado. El ex representante de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 se presentó en el MISA Cannt de Lahore en búsqueda del cinturón sudasiático welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cual ganó con una tremenda definición. Por supuesto, el video de su triunfo no tardó en viralizarse en las redes sociales y "Beto" sueña con la faja mundialista.

En su decimoctava presentación fuera de nuestro país -segunda del año-, el púgil nacido en San Isidro no dejó dudas y después de cinco rounds intensos llegó la definición en el sexto para quedarse no sólo con la victoria, sino también con el cetro por el que luchó. Claro que, este desafío forma parte de su carrera en el exterior y no lo aleja del principal objetivo del que hoy no está lejos. Igualmente, se lució en el ring y se acerca a una chance aún más importante.

Beto Palmetta noqueó en Pakistán y sueña con un título del mundo

El argentino batalló durante cinco asaltos contra Montaño y en el sexto encontró el golpe preciso para derribarlo. Tal es así que liquidó la pelea luego de un intenso cruce con el filipino que también lo conectó, aunque sintió la mano de "Beto", cayó y no pudo levantarse. Con esta imagen, el árbitro detuvo las acciones y le otorgó la victoria al oriundo de San Isidro que ahora buscará la chance por un título del mundo por la que lucha desde el inicio de su carrera.

En la división welter aparecen los estadounidenses Rolando Romero por la AMB, Mario Barrios por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Davin Haney por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Además, otro de los posibles rivales a vencer es el inglés Lewis Cocker, dueño de la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Hasta el momento, el apuntado sería el primero que viene de ganarle a Ryan García, que cuenta con 17 victorias (13 por KO), dos derrotas y que en 2019 noqueó al argentino Andrés Figueroa.

Alberto Palmetta gritó campeón este viernes 28 de noviembre

La carrera de Palmetta en el boxeo

Después de un largo y exitoso recorrido como amateur que comenzó a los 14 años en el que fue partícipe de distintos torneos cosechando medallas en Sudamericanos y Panamericanos, tuvo la gran oportunidad de su carrera en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Si bien no pudo brillar en la competencia, sí fue clave para él porque cumplió el objetivo soñado antes de pasar al profesionalismo poco tiempo después. Allí fue otra historia, pero no dejó de sumar títulos y logros hasta hoy en día.

Su debut tuvo lugar en noviembre del 2016, poco después de lo sucedido en Brasil- y se impuso por KO técnico en el tercer asalto a Alfredo Benavídez en Catamarca. El nacido en San Isidro hiló después cinco triunfos más hasta su primer revés contra Gonzalo Coria en Uruguay donde cayó por la mencionada vía en el quinto capítulo. Luego viajaría a Estados Unidos nuevamente para seguir entrenando ahí, donde también ganó en reiteradas ocasiones. Una de sus últimas derrotas fue contra Jamal James en las tarjetas por decisión unánime y la más polémica fue en nuestro país a finales del año pasado contra Joel Mafauad en el Casino Buenos Aires de Puerto Madero. Sin embargo, "Beto" siguió adelante, ganó una más en el exterior en la que cosechó el título latino welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), obtuvo un cinturón más este viernes y va por el más importante.