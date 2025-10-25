Boxeo: hizo historia y puede ser la cara del deporte en los Juegos Olímpicos

Gennady Golovkin no se olvida del boxeo, donde hizo historia y dejó su huella. La leyenda kazaja que fue campeón mundial durante varios años es actualmente el presidente del Comité Olímpico Nacional de su país y ocupó también el cargo más alto en la Comisión de la World Boxing, pero ahora puede escalar un poco más. Esta entidad es la que organizará la competencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y "GGG" puede ser su presidente.

Es que el nacido en Karaganda, de 43 años de edad, tiene un largo recorrido a nivel olímpico en el que cosechó la medalla de plata en Atenas 2004. A su vez, como amateur tuvo un récord de 345 peleas ganadas y 5 perdidas antes de pasar al profesionalismo en el 2006. Posteriormente, en dicha etapa no sólo ganó infinidad de títulos sino también que colgó los guantes con 42 triunfos (37 por KO), 2 derrotas y un empate. Hoy, el boxeo le dará la chance de manejar un ente en el que puede marcar un antes y un después.

Gennady Golovkin es candidato a presidente de la World Boxing de cara a los Juegos Olímpicos

"Me honra anunciar mi candidatura para presidente de la World Boxing. Si soy elegido trabajaré para garantizar el futuro olímpico del boxeo, restaurar la confianza global y asegurar que cada federación, entrenador y atleta tenga una oportunidad justa de crecer. Nuestra misión es clara: lograr el pleno reconocimiento del COI y confirmar el lugar del boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Brisbane 2032 y más", aseguró Golovkin a través de sus redes sociales.

Gennady Golovkin, candidato a presidente de la World Boxing de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El próximo 23 de noviembre se sabrá quién estará al frente de la entidad que organizará la disciplina en Estados Unidos dentro de 3 años. De esto también habló la leyenda y anunció: "Daremos un paso importante hacia un futuro más brillante. Construyamos juntos el futuro del boxeo". En esta instancia que se desarrollará en Roma, Italia, su competencia será Mariolis Charilaos de Grecia, debido a que el neerlandés Boris van der Vorst no se presentará para llevar a cabo su segundo mandato.

El boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles finalmente dirá presente

Gennady "GGG" Golovkin tomó las riendas de la Comisión Olímpica de la World Boxing en septiembre del 2024 y aseguró que preservar al boxeo en la competencia era su prioridad. Luego de cumplir con las reglamentaciones exigidas por el Comité Olímpico Internacional, el deporte de los puños tendrá representantes de todo el mundo en Los Ángeles 2028 cuando hasta hace pocos meses atrás estaba en duda por irregularidades en los años previos.

Luego de los conflictos con los arbitrales y también dirigenciales en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 que llevaron al Comité Olímpico Internacional (COI) a suspender a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) como organizador del boxeo en los JJOO, quedaban dudas de quién se haría cargo en 2028. De hecho, hasta su aprobación en la última sesión del COI -que se encargó en Tokio 2020 y París 2024-, se quedaría afuera de los Juegos. Sin embargo, "GGG" tuvo un rol fundamental siendo parte de la World Boxing para que esto sea posible y hoy es candidato a presidente de dicha entidad.