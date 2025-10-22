Boxeo: es hermano de un excampeón mundial, le ganó a un gigante en Arabia Saudita y va por 200.000 dólares

Impacto en el boxeo argentino: brilló en Arabia Saudita y va por 200.000 dólares

Un boxeador argentino quedó a un paso de meterse en la historia con un triunfo conseguido el pasado domingo 19 de octubre en Arabia Saudita. Kevin Ramírez, el joven representante de Camioneros, consiguió el boleto a la final del Grand Prix de Boxeo disputado en Riyadh después de imponerse en semifinales contra el gigante estadounidense Dante Stone y ahora va por 200.000 dólares. Una mano de KO que envió a su rival a la lona fue suficiente para sacar la ventaja y luego adjudicarse la victoria.

Si bien le ganó en las tarjetas en un fallo dividido, el joven de Wilde no dejó dudas a lo largo de los seis rounds y ese golpe certero en el arranque del combate fue fundamental para el resultado. El hermano del ex campeón mundial Víctor Ramírez se perfila para ganar el certamen, pero tendrá enfrente un duro rival como es el bosnio Ahmed Krnjic. Claro que, el púgil de 25 años que cosechó triunfos desde su debut hasta el momento no se achicó en ningún momento y ahora va por este desafío aún mayor en el marco de la primera edición de este novedoso torneo organizado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Kevin Ramírez, el boxeador argentino que dejó atrás el renombre de su hermano y va por 200.000 dólares

En el camino, el boxeador de Camioneros le ganó al neerlandés Brian Zwart, al congoleño Reagon Apanau y al polaco Pior Lacz. Luego hizo lo propio contra Dante Stone siendo el único argentino en carrera en este certamen. Más allá de que todavía no se consagró, sí demostró su potencial en Arabia Saudita, donde el deporte de los puños creció considerablemente en los últimos años de la mano del magnate Turki Alalshik. Este último le dio un importante lugar al boxeo con veladas cargadas de estrellas tal como sucedió con Saúl "Canelo" Álvarez, con quien tiene un contrato por 4 combates.

Cuándo vuelve a pelear Kevin Ramírez después de su triunfo en Arabia Saudita

La final del Grand Prix de Boxeo en la que peleará el argentino representante de Camioneros tendrá lugar en Arabia Saudita el próximo sábado 20 de diciembre. El rival a enfrentar por el campeón latino y sudamericano crucero del CMB será el bosnio Ahmed Krnjic y quien consiga el triunfo se quedará con los 200.000 dólares que otorga el torneo. La transmisión de los duelos decisivos estará a cargo de la plataforma paga DAZN con horario a definir.

Kevin Ramírez se metió en la final del Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita

Las reglas del Consejo Mundial de Boxeo en el Grand Prix en Arabia Saudita