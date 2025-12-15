Marcela Tauro apuntó fuerte contra figuras de Telefe.

El conflicto público entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, que explotó durante el fin de semana con fuertes publicaciones cruzadas en redes sociales, sumó un nuevo y polémico capítulo en la televisión. Mientras el tema era analizado en Infama (América TV), Marcela Tauro lanzó durísimas declaraciones que apuntaron no solo a la influencer conocida como “La Reini”, sino también al rol que cumplen ciertas figuras dentro de la pantalla de Telefe.

Durante el debate, Tauro se refirió a la cercanía entre Gonet y Wanda Nara, vínculo que se habría fortalecido en el marco de las grabaciones de MasterChef Celebrity. “(La Reini) le hace publicidad a las mallas de Wanda Nara”, señalaron en el programa, a lo que la conductora sumó con ironía: “Su maestra”. En esa misma línea, Laura Ubfal aportó que ambas formarían parte de un viaje a Punta del Este organizado por la empresaria.

Lejos de suavizar el análisis, Tauro fue aún más contundente y cuestionó el perfil mediático que se replica en la televisión actual. “Mirá, La Reini es muy tóxica como Wanda. Wanda también es tóxica chicos. Es tóxica, perdónenme”, disparó, recordando a su vez los conflictos públicos que la mediática mantuvo durante años con Maxi López. “La locura que vendemos, chicos… Me parece gravísimo, pero la culpa la tenemos nosotros los medios también”, agregó.

Marcela Tauro destruyó a Sofía Gonet

El punto más fuerte de su descargo llegó cuando apuntó directamente contra el canal: “Porque Telefe tiene contratadas a estas loquitas, estas chiquitas que enloquecen”. Para Tauro, el problema no se limita a los cruces personales, sino al mensaje que se transmite: “Le decís a un tipo ‘golpeador’, ‘te voy a romper el cráneo’, ‘drogadicto’; y el tipo le dice ‘gato cascoteado’”, enumeró, marcando la violencia simbólica que circula en redes y medios.