El terror de Marcela Tauro al aire: vio el fantasma de una figura de América TV y anunció lo peor.

Marcela Tauro fue protagonista de un incómodo momento al aire de Infama (América TV) cuando hizo una estremecedora revelación luego de un informe sobre una presencia fantasmal en una foto de Eugenia "La China" Suárez. "Acá está el espíritu de alguien famoso", sentenció arrastrando un halo de inquietud entre sus compañeros de piso.

Todo empezó luego de un informe sobre una supuesta presencia fantasmal en una foto de "La China" Suárez -un nuevo agregado de color a su escándalo mediático con Wanda Nara- y con Marcela Tauro revelando que en los pasillos de América TV circulan muchos fantasmas, algo que despertó la curiosidad de sus colegas y de los televidentes: “Acá esta lleno de fantasmas, en este estudio, yo estudio lo holístico y todo eso. No estoy haciendo un chiste. Pero además, les quiero decir que en ‘Intrusos’ ¡No estoy hablando en joda! Nosotros tuvimos un compañero que murió hace unos meses, Pablito Reynoso, y yo lo veo. Le mandé hacer una misa a él porque lo veo muchísimo, está presente, para que eleve su alma”.

“Acá está el espíritu de alguien famoso, no voy a decir quién es, yo lo vi el primer día, ahora no, pero ya sé que está. A mí me pasan esas cosas, mucho. Mi mamá murió hace casi dos años, al poco tiempo, un día fui a ‘Intrusos’ y me dicen en maquillaje que tenían una compañera que me quería decir algo pero no se animaba, le dije que venga a mi camarín, y esta persona se puso a llorar porque tiene ese don de médium. Y ahí me describió a mi mamá y me dijo que fuera a buscar un anillo, que me había dejado a mí y a mi hermana, porque si lo usábamos nos iba a dar fuerza. Nadie sabía eso, eran las alianzas de mi mamá y mi papá”, siguió la conductora de Infama y panelista de Intrusos, histórico magazine del canal de noticias.

Quién fue Pablo Reynoso

De esta manera Marcela Tauro confirmó que ha visto en varias oportunidades el fantasma de Pablo Reynoso, el famoso productor que trabajaba en Intrusos desde hace más de 20 años y que falleció a los 40 años. Su familia y allegados decidieron mantener un perfil bajo con respecto a los motivos de su deceso, pero decenas de compañeros entre los que se encontraron Jorge Rial se mostraron impactados por la triste noticia que salió a la luz en enero de 2025.