Con publicidades por Facebook y por WhatsApp: estafaron a dos jubiladas ofreciéndoles "beneficios" y les robaron 2 millones de pesos

Nuevamente las estafas virtuales son noticia en la Argentina. En esta ocasión, dos jubiladas del municipio bonaerense de La Plata denunciaron que les robaron 2 millones de pesos a cada una producto de esta maniobra delictiva. El medio que utilizaron los estafadores para atrapar a sus víctimas fueron las redes sociales.

Los delincuentes realizaron una serie de publicidades en Facebook con supuestos descuentos de una reconocida red de telefonía móvil. Una de las jubiladas (72) apretó en el anuncio y, de inmediato, fue redirigida a un chat de WhatsApp.

Allí habló con un hombre que le prometía grandes beneficios si aceptaba la propuesta. Para ello, le dijo que se instalara aplicaciones bancarias para ingresar a su home banking.

Una vez dentro de la plataforma financiera, le solicitó que pidiera un préstamo de $1.500.000 y un adelanto de sueldo de $121.000. Más tarde, le dijo a la jubilada que le transfiera todo el dinero a su cuenta.

El modus operandi de los estafadores: anuncios en Facebook y contacto por WhatsApp

La segunda mujer (74) fue víctima de un modus operandi similar solo que a ella le "ofrecieron" una cobertura total de medicamentos para enfermedades crónicas de IOMA. La jubilada también vio el anuncio, dio clic y luego empezó a hablar con uno de los estafadores por WhatsApp.

El sujeto le dijo, como en el anterior caso, que, para acceder a dicho beneficio, debía hacerle dos transferencias de dinero. Así, la mujer le envió, primero, $999.000 y luego $610.000.

Las mujeres se dieron cuenta de que habían sido víctimas de estafas tras conversar con sus hijos sobre lo sucedido. Ambas hicieron la denuncia en la policía bonaerense y, si bien la pérdida del dinero es irremediable, el objetivo de los efectivos es poder encontrar a los estafadores y proceder a su detención.

Según un reciente informe de la organización Check Point Research, en el 2025, se registraron 2326 ataques semanales por organización criminal, lo que marcó un incremento del 10% respecto al año anterior.