ANSES nunca te contactará para pedir datos personales o claves bancarias.

Con el calendario de pagos de diciembre en su fase decisiva y el cobro del aguinaldo en curso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó una advertencia oficial y urgente dirigida a millones de jubilados y pensionados. El organismo previsional busca prevenir una oleada de intentos de fraude que suelen intensificarse en esta época del año, aprovechando la expectativa por los haberes y posibles beneficios extraordinarios.

En un comunicado contundente, ANSES dejó en claro un principio fundamental: nunca se contacta con los beneficiarios para pedir datos personales, claves o información bancaria. Este mensaje es la piedra angular de la prevención. Los estafadores, haciéndose pasar por empleados del organismo, utilizan diferentes tipos de tácticas de engaño, con promesas falsas de bonos navideños, pagos extraordinarios de fin de año o supuestas actualizaciones de emergencia para acceder a información confidencial y vaciar cuentas bancarias.

Métodos de fraude más comunes detectados por ANSES

Los delincuentes operan a través de múltiples canales, buscando la mayor penetración posible:

Llamadas telefónicas falsas: Se presentan como agentes de ANSES, citan datos parciales de la víctima para ganar credibilidad y solicitan claves de acceso o números de tarjeta para "acreditar un bono".

Mensajes de WhatsApp y SMS (smishing): Envían enlaces maliciosos que redirigen a páginas web clones de Mi ANSES, diseñadas para robar credenciales.

Correos electrónicos phishing: Imitan la comunicación oficial del organismo, con logos y formatos similares, incitando a hacer clic en enlaces peligrosos o descargar archivos infectados.

Contacto por redes sociales: Crean perfiles falsos que ofrecen asesoramiento fraudulento para "acelerar trámites" o "acceder a beneficios exclusivos".

La regla de oro: ANSES no pide datos por estos medios

La advertencia del organismo es clara e inflexible. ANSES no realiza gestiones de cobro, ni solicita información confidencial a través de:

Llamadas telefónicas entrantes.

Mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram).

Correos electrónicos no solicitados.

Redes sociales (Facebook, Instagram, X).

Mensajes de texto (SMS).

Toda la información válida sobre calendarios de pago, montos, aumentos (como los que regirán desde enero 2026) y trámites se publica exclusivamente en los canales oficiales: la web www.anses.gob.ar, la app Mi ANSES, y las oficinas presenciales.

Los estafadores suelen ofrecer bonos falsos o beneficios extraordinarios navideños.

Qué hacer ante una comunicación sospechosa

Si recibís un contacto dudoso, seguí estos pasos para protegerte: