El popular músico y cantante Raly Barrionuevo fue contundente sobre el Festival de Jesús María 2026.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María está por concluir, pero en su anteúltima noche se vivió un momento inesperado, cuando Raly Barrionuevo habló en una entrevista luego de brindar su show ante un Anfiteatro José Hernández repleto. Primero recordó a su madre, con quien fue al mítico evento tradicional cuando era pequeño y allí se descargó sobre la elección de artistas de los organizadores de esta edición: "No sé si gusta mucho lo que yo hago aquí, por ahí el público viene en busca de otra cosa".

Luego de su actuación, Raly Barrionuevo pasó por el streaming oficial del Festival de Jesús María y se mostró incómodo con su presencia en la grilla. Antes, rememoró lo que significa el evento por su historia familiar: “La vez que hemos venido con mi mamá fue donde ahora hay una tribuna. Yo era un niño, estamos hablando de otra época del Festival. Mi mamá soñaba con venir aquí y un día nos tomamos el tren desde Frías, dormimos ahí donde pudimos. Después la vida, con sus vueltas, me ha traído a mí como artista”.

“Quizás es lo que me motiva siempre para volver, saber que desde algún lugar mi vieja me está mirando”, expresó el compositor santiagueño y lanzó: “No sé si gusta mucho lo que yo hago aquí, por ahí el público viene en busca de otra cosa. Ese es el motivo que tengo yo para venir a cantar”. De esta manera, llegó a plantear si su propuesta encajaba en el criterio actual de un evento que le ha dado lugar a otros géneros musicales como el cuarteto.

En ese marco, el entrevistador destacó el apoyo del público que le pidió otra canción antes de concluir, a lo que Raly insistió: “Me conmueve un montón, pero repito, no sé si lo que yo hago, de un tipo con guitarra, sin pistas, sin todo lo que se usa hoy, no sé si es lo que en este momento el festival está esperando. Quizás hasta quedó un poco fuera de moda lo que yo hago, ya casi nadie toca con la guitarra sin pista”.

“Lo voy a seguir haciendo porque no me gusta engañar a la gente, básicamente me gusta hacer música y quizás yo quedé medio afuera de todo eso. Pero me gusta estar aquí en homenaje a mi vieja”, reiteró Barrionuevo. Durante su presentación estuvo rodeado de sus guitarras, su bombo y su piano, volvió a generar un paréntesis propio en el espíritu de fiesta que caracterizó esta edición de Jesús María.

Raly Barrionuevo en una entrevista con el canal de streaming del Festival de Jesús María 2026.

Sobre el escenario también expresó varias veces que tenía poco tiempo para tocar y se mostró parco, como bien repasó el medio local La Voz, pero hizo mucho más que un repaso rápido de canciones. En solitario, interpretó clásicos propios como De mi madre, Zamba y acuarela, La niña de los andamios o Luna cautiva. Luego, invitó a Patricia Herrera (bombo y Voz) y Marina Ábalos (piano), en un formato de trío que levantó suspiros y replicó en parte lo hecho en su más reciente disco, Mujeres caminantes.

La decisión de Raly Barrionuevo sobre Jesús María

Después de cerrar formalmente su concierto con Colo Vasconcellos y su hermano sumándose para Chacarera del exilio, la gente pidió otra y el ritual se completó con la monumental Zamba de usted. Raly en el piano, cantando como si estuviera solo, pero rodeado de una multitud que lo siguió atenta, y que también lo acompañó con sus voces en el último tramo.

“No voy a usar pistas, así que no sé si vengo el año que viene”, cerró el músico durante la entrevista mencionada. Cabe señalar que este domingo ingresaron cerca de 27 mil personas al anfiteatro y, tras dos jornadas agotadas, se confirmó un récord histórico de público, con más de 220 mil entradas para la edición 60, sin contar las canceladas que se reprogramaron para este lunes 19.