Javier Milei se presentó en el Festival de Jesús María.

El presidente Javier Milei visitó el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María el pasado 16 de enero y protagonizó un momento que no pasó desapercibido: se subió al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino el clásico Amor Salvaje. La escena generó sorpresa y repercusión, ya que se dio luego de una serie de comentarios despectivos que el mandatario había realizado previamente sobre los festivales populares y sobre los artistas que participan de este tipo de eventos culturales.

Milei llegó al predio cuando la actuación de El Chaqueño Palavecino ya había comenzado. Entre aplausos, gestos de apoyo y saludos del público, se dirigió hacia el palco oficial acompañado por Martín Menem y el diputado nacional cordobés de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. Su presencia se vio primero a través de las pantallas gigantes del festival con un mensaje de bienvenida, mientras Milei saludó a la gente y se sacó algunas fotos.

El cambio de actitud no tardó en generar reacciones: Lali Espósito, una de las cantantes que había sido señalada por Milei por haber participado en festivales financiados por el Estado, respondió con una chicana a través de sus redes sociales. "Qué sorpresa, qué alegría. Larga vida a los festivales populares", escribió Lali, a modo de ironía, por la falta de coherencia entre los dichos y lsa acciones de Milei. El cruce sumó un nuevo capítulo a la tensión entre el presidente y el mundo de la cultura, y volvió a instalar el debate sobre el rol de los festivales populares y el vínculo entre política y expresiones artísticas en la Argentina.

Emoción en Jesús María por la participación de un niño en el festival

La tercera velada del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María regaló un pasaje tan sorpresivo como emotivo, que rápidamente se instaló entre los más aplaudidos del encuentro. Valentino, un niño bailarín llegado desde Tucumán, subió al escenario mayor invitado por Christian Herrera y logró conquistar al público desde el primer momento, despertando una ovación generalizada en todo el anfiteatro.

Javier Milei.

Apenas apareció en el escenario José Hernández, su despliegue de energía y naturalidad acaparó la atención de los presentes y de las cámaras. La conexión espontánea que se dio entre el pequeño artista, el cantante y la gente transformó esa participación en una postal inolvidable, que pronto pasó a integrar la lista de los momentos más comentados y recordados de la noche.