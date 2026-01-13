Convocó a 44 mil personas en Jesús María y rompió un récord histórico: quién es la artista jamás superada en el Festival

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María es una de las fechas más importantes para los amantes del folklore y la música popular, y un punto de encuentro para artistas importantes. Y una de ellas volverá al festival en busca de romper su propio récord histórico.
Fue en enero de 1998 cuando el Festival de Jesús María tuvo una noche histórica para la folklorista Soledad Pastorutti, una de las figuras más consagradas, que nadie pudo superar. Ante una multitud de 44 mil personas en el predio, un número que nunca volvió a alcanzarse, "La Sole" cantó su repertorio de clásicos.
Soledad Pastorutti volverá a presentarse en la 60° edición de Jesús María el próximo jueves 15 de enero, en una noche que la tendrá como figura principal. La noche se completará con las actuaciones de El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca y Chechelos.
La lista de artistas que faltan presentarse en el Festival Jesús María
- Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.
- Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.
- Jueves 15 de enero: Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.
- Viernes 16 de enero: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.
- Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.
- Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.