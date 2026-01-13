Convocó a 44 mil personas en Jesús María y rompió un récord histórico: quién es la artista jamás superada en el Festival

Quién es la artista que rompió un récord histórico en Jesús María.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María es una de las fechas más importantes para los amantes del folklore y la música popular, y un punto de encuentro para artistas importantes. Y una de ellas volverá al festival en busca de romper su propio récord histórico.

Fue en enero de 1998 cuando el Festival de Jesús María tuvo una noche histórica para la folklorista Soledad Pastorutti, una de las figuras más consagradas, que nadie pudo superar. Ante una multitud de 44 mil personas en el predio, un número que nunca volvió a alcanzarse, "La Sole" cantó su repertorio de clásicos.

Soledad Pastorutti volverá a presentarse en la 60° edición de Jesús María el próximo jueves 15 de enero, en una noche que la tendrá como figura principal. La noche se completará con las actuaciones de El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca y Chechelos.

