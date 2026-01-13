Javier Milei será parte de una de las noches de Jesús María 2026.

Javier Milei formará parte de una de las noches del Festival de Jesús María y se conocieron detalles de cómo sería su presentación. Se tratará de la jornada del próximo viernes 16 de enero, en la que El Chaqueño Palavecino será la figura principal de la grilla.

Será la primera salida del Presidente al interior del país en lo que va de 2026. La llegada de Javier Milei a Jesús María está prevista para la jornada que se perfila como la de mayor concurrencia del Festival Nacional de Doma y Folklore. Aún así, no se reunirá con el gobernador cordobés Martín Llaryora, quien asistiría al evento el sábado o el domingo.

"Quiere que sea épico. Va a estar en el campo de la doma y habrá muchas selfies", sostuvo un libertario informado sobre cómo será la visita de Milei, en diálogo con La Política Online. El mandatario viajará al icónico evento del folklore argentino junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además, no se descarta que también forme parte de la comitiva el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Cabe recordar que el arribo de Milei a la provincia gobernada por Llaryora se dará a dos años de un cruce mediático en el que estuvieron involucrados: "Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, le da mil millones de pesos en subsidios. Todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali Depósito, cobraron del Estado", soltó Milei en primera instancia. Por su parte, el gobernador le respondió: "Tiene una obsesión de hacer listas negras con los músicos. Hay una desinformación total y una campaña de desprestigio, en busca de distraer la atención".

Festival de Jesús María.

Cómo ver la transmisión del Festival de Jesús María

El Festival de Jesús María 2026 puede verse en tiempo real tanto a través de redes sociales como por distintas señales de televisión. La transmisión estará disponible para seguirla desde el hogar o desde cualquier dispositivo móvil, de las siguientes maneras:

Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).

Ver en vivo desde la TV Pública

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

Canal 806 en Cablevisión

Canal 121 en DirecTV

Cómo sigue la programación de Jesús María 2026

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero:

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero:

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero: