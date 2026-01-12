Milei lanzó sus redes en inglés y horas después le suspendieron una de las cuentas

El presidente Javier Milei anunció este lunes el lanzamiento de sus redes sociales oficiales en inglés, con un mensaje dirigido a sus seguidores de otros países. Sin embargo, la iniciativa duró apenas unas horas: la cuenta fue suspendida por la plataforma y el contenido dejó de estar disponible. Hasta el momento, no se informó públicamente cuál fue el motivo de la medida ni si se trata de una sanción temporal.

En español y en inglés, Javier Milei invitó a seguir sus “redes oficiales en inglés”, acompañado por su ya conocida consigna política: “Viva la libertad, carajo”, traducida como “Long live freedom, damn it”.

Lo que llamó la atención fue que, horas después del anuncio, la cuenta dejó de estar activa. En lugar del contenido original, comenzó a aparecer el aviso de que se trataba de una cuenta suspendida, sin mayores precisiones. Hasta ahora, no trascendieron detalles oficiales sobre las razones de la suspensión. Tampoco hubo una comunicación pública por parte de la plataforma ni del entorno del Presidente que explique si se trató de un error técnico, una infracción a las normas o una medida preventiva.

La falta de información generó rápidamente especulaciones entre usuarios de la red social X, en la que los medios de comunicación digitales comenzaron a compartir la captura de pantalla de la cuenta suspendida. Desde el Gobierno, por el momento, no hubo comentarios públicos sobre el episodio, a pesar de que fue el propio Presidente quien les pidió a sus seguidores que siguieran a la nueva cuenta en la red social de Elon Musk.

En la explicación oficial de X, se señaló: "Si se descubrió que una cuenta incumple nuestras reglas, los posts de esa cuenta se ocultarán detrás de un aviso". Por su parte, Grok, la inteligencia artificial de X, sostuvo: "No hay información oficial sobre la razón de la suspensión de @jmilei_english. Según reportes, la cuenta se creó hoy, ganó seguidores rápidamente (alcanzó 28k en horas) y fue bloqueada, posiblemente por sistemas automáticos de X que detectan actividad inusual. No se relaciona con escándalos previos como el de criptomonedas. Podría reactivarse pronto".

Qué sucedió con la cuenta de X

Por ahora, la incertidumbre rodea al episodio. La suspensión de la cuenta abrió interrogantes sobre si se trató de un procedimiento automático, un problema administrativo o una sanción vinculada a las reglas de la plataforma.

Mientras tanto, el contenido original sigue circulando a través de capturas y reposts, manteniendo el tema en agenda y alimentando el debate en redes sociales; en el Gobierno, por lo pronto, reina el silencio.