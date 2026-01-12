Reapareció Dujovne y alertó por la economía de Milei: "Riesgo"

El exministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, reapareció desde sus vacaciones en Punta del Este y salió a fulminar al gobierno de Javier Milei, al asegurar que en el país todavía hay "un riesgo político muy grande", que puede atentar contra la estabilidad económica, y que la sociedad no tiene una demanda real de ajuste fiscal.

Consultado sobre la rapidez con la que el actual gobierno logró avanzar con el ajuste, Dujovne explicó que durante su gestión faltó "el contrafáctico de lo que ocurre si uno no hace el ajuste", y que ese antecedente "lo proveyó el desastroso gobierno de Alberto Fernández”.

En ese sentido, sostuvo que la experiencia reciente permitió que la sociedad entendiera el sentido de la austeridad: “La gente ahora pudo ver para qué el para qué de la austeridad fiscal”, afirmó en una entrevista que brindó a Forbes.

Sin embargo, Dujovne fue enfático al descartar que exista una convicción estructural a favor del orden fiscal. “No, yo no creo que de repente la sociedad se haya vuelto madura ni libertaria”, consideró.

Según explicó, el respaldo social actual responde más a un alivio coyuntural que a una adhesión ideológica: “Creo que hay un alivio generalizado por haber salido de la inestabilidad y de no estar mirando el minuto a minuto”.

“No demos por sentado que hay una demanda de la sociedad por sostener este comportamiento fiscal”, agregó al respecto el exministro de Economía entre 2017 y 2019. Al profundizar sobre este punto, fue categórico: “No, yo creo que lo que hay cruzados por los resultados” y no por una ideología a favor del orden fiscal.

Dujovne admitió el riesgo político del gobierno de Milei

En ese contexto, Dujovne aseguró que, en una escala del "camino al desarrollo" en el que se encuentra Argentina, "del 1 al 10, no diría que estamos en 1, estamos entre 2 y 3. Estamos muy lejos. Falta que el gobierno que suceda al actual mantenga la misma visión en términos fiscales, monetarios, de apertura externa. Va a ser la única manera en la que además veamos resultados y la economía crezca por mucho tiempo y se vaya generando un esquema en el cual es mucho más acotado lo que se discute".

Por eso, el exfuncionario de Cambiemos advirtió a Javier Milei que "todavía en la Argentina el riesgo político es muy grande". Y enumeró al respecto que "todavía tenemos control de capitales, todavía el Banco Central no es independiente y recién tenemos dos años de transitar este camino de austeridad fiscal".