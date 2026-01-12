Natalia Pastorutti se manifestó por la cancelación de la noche del Festival de Jesús María en el que iba a cantar.

La organización del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmó la cancelación de la primera noche de la 60° edición por las condiciones climáticas que se registraron el mismo jueves 8 de enero. Esa jornada iba a tener a Destino San Javier y Los Nombradores del Alba, entre otros artistas destacados como Jairo y Nati Pastorutti. La hermana de la Sole se expresó sobre la medida en la mesa de Mirtha Legrand.

Con un repaso por sus últimas presentaciones, Natalia Pastorutti respondió a la pregunta de “La Chiqui” y lamentó: “El jueves tendría que haber estado en Jesús María, pero se suspendió por lluvia”. “Así que bueno, ojalá que se reprograme”, agregó y expresó: “El fin de semana en el verano se gira por todo el país”. “Volviste, volviste al ruedo”, señaló la histórica conductora. “Sí, sí. Volvimos, volvimos al ruido”, cerró la artista de Arequito.

Luego, en el marco de “La Mezasa”, ambas cantantes rememoraron que en 1995 estaban prontas a subir al escenario del famoso Festival de Folklore de Cosquín cuando una autoridad les dijo que había una disposición municipal que decía que los menores no podían presentarse. “Cuando nos van a buscar que nos presentaban, nos miran y dicen, ‘Pero, ¿qué edad tienen ustedes?’. Yo tenía 14 en ese momento y Nati 12. ‘Ustedes no pueden subir a este escenario. Son después de las 12’. Había una disposición municipal en aquel momento y los menores no podían subir después de la medianoche o arriba un escenario”, detalló La Sole.

“En Cosquín marcamos el inicio, un 26 de enero del 96'. Subimos a hacer una sola canción. Nos habían dicho, ‘Por favor, una canción. No revolees el poncho’, me dijo Mabel Ongaro, mujer de Julio Mahárbiz, así me dijo: ‘No arengues a la gente’”, apuntó Soledad y detalló: “No podíamos arengar a la gente porque estaba ya la programación hecha, nosotros entramos como por la ventana, como llegaron muchos artistas grandes. No por el precosquín que es donde vos vas a competir y hay un jurado. Entonces llegamos por fuerza del público”.

Mirtha Legrand invitó una vez más a Soledad y Natalia Pastorutti a su histórico programa.

Luego, Pastorutti explicó: “Eso de no arengar a la gente, era para que no pidan otra, porque piden otras. Pero fue muy raro porque íbamos a hacer una canción, no sé por qué cantábamos a dúo, pero inicié cantando yo y le digo a los músicos, el segundo tema lo pegamos, no esperen el aplauso de la gente porque Nati tiene que cantar sí o sí, le decía yo los músicos. Y la gente se levantó”.

Jairo lamentó la suspensión del primer día del Festival de Jesús María: "Una pena muy grande"

Otro de los artistas que estaba listo para salir al escenario en la primera noche del clásico festival cordobés era Jairo, quien difundió un mensaje especial en redes sociales para sus fans y los amantes de su música. “Por razones climáticas quedó suspendida la primera jornada del Festival de Jesús María… y, por lo tanto, mi participación en la edición número 60”, escribió el popular artista en Instagram.

Allí también lamentó: “Una pena muy grande, ya que las ganas de cantar eran muchas. Nos veremos si Dios quiere el año que viene. Les mando un gran abrazo”. Junto a ese mensaje, Jairo compartió un video expresando sus sensaciones y cantando una histórica zamba.

“Nosotros estamos un poco tristes acá porque a causa de la lluvia que ha caído torrencial y sigue cayendo en este momento, se ha tenido que suspender la primera noche del Festival de Jesús María, el fabuloso Festival de Doma y Folklore”. “Imagínense que era la noche de la inauguración, cantar esta noche para mí era muy importante”, agregó.

No obstante, cabe mencionar que al otro día (viernes 9 de enero), Jairo se hizo presente en el escenario principal para entonar el himno nacional en la inauguración del festival. Junto a una marcada presencia de artistas cordobeses sobre el escenario, el momento fue recibido con aplausos y emoción por el público.