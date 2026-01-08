La organización del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmó la cancelación de la primera noche de la 60° edición por las condiciones climáticas. Juan López, el presidente de la Comisión del evento, comunicó la noticia de la suspensión del clásico festejo que iba a tener a Destino San Javier y Los Nombradores del Alba, entre otros artistas. Las alertas naranja y amarilla por tormenta que rigen en Córdoba fueron los factores claves para la medida.

"La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del Festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas en la región, el Festival informa que la jornada de hoy, jueves 8 de enero, queda suspendida", comunicó el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María en las redes sociales. Además, explicaron que las entradas emitidas para la fecha no son válidas para otras jornadas. Luego los organizadores informaron como solicitar el reembolso y expresaron: "Agradecemos su comprensión y acompañamiento de siempre".

En la misma publicación, anunciaron que el desfile Unión de los Pueblos y el acto inaugural con los abanderados y la participación de Destino San Javier, se reprograma para el viernes 9. Sin embargo, los números artísticos y las montas especiales, quedan suspendidas. Por lo tanto, la jornada de mañana quedó conformada de la siguiente manera:

15 hs: Convocatoria desfile Unión de los Pueblos en Colonia Caroya y Sinsacate.

17.30 hs: Apertura de puertas del Anfiteatro José Hernández. Ingreso del desfile al predio.

19.30 hs: Jineteada

21 hs: Apertura oficial de la edición.

Devolución de entradas por la suspensión de la primera noche del Festival Jesús María 2026

Por otra parte, las autoridades del Festival Nacional de Doma y Folklore notificaron cómo será el reintegro de las entradas de la noche suspendida y aclararon que se efectuará según el medio de pago y el canal de compra:

Si compraste en las boleterías del Anfiteatro y pagaste en efectivo:

Podés acercarte por boletería 12, sobre calle Cleto Peña:

Jueves 8, hasta las 22 horas

Viernes 9, de 10 a 13 horas

Si la compraste:

Por boletería del Festival y abonaste con MODO o Mercado Pago;

En los puntos de venta de Paseshow y abonaste con MODO, Mercado Pago o efectivo;

A través de la web de Paseshow con cualquier medio de pago

Se debe completar el formulario virtual para solicitar la devolución en este link.

Finalmente, desde el Festival de Jesús María completaron el posteo en Instagram con una convocatoria al público: "Si querés, podés optar por no solicitar la devolución y dejar tu entrada como donación para las cooperadoras escolares, como era el sentido de esta noche. Importante: estas entradas no tienen validez para otras jornadas".