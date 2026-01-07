Mucha expectativa por la edición 60 del Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

El jueves 8 de enero comienza el Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Desde la página oficial del evento publicaron la lista única de precios de comida y bebida. Respecto al precio de las entradas y de la conservadora, se aclaró que es el precio final. El menú incluye los clásicos como choripán, empanadas, locro, lomito, sándwich de milanesa, pizza, parrillada, entre otros.

Cabe recordar que esta edición n.º 60, el anfiteatro José Hernández vibrará con una grilla que mezcla historia y presente: desde Abel Pintos, Soledad, El Chaqueño Palavecino y Los Nocheros, hasta los referentes del cuarteto como Ulises Bueno y La K’onga, e incluso la referente del trap, Cazzu.

En cuanto a las bebidas, los vinos oscilan entre los $ 10.000 y los $ 30.000 y las cervezas entre los $ 3.000 y los $ 6.000. El resto de los tragos como fernet, daiquiri o aperitivos arrancan en los $ 14.000. Las bebidas sin alcohol comienzan en los $ 2.000. La típica sangría granizada del festival cuesta $ 12.000.

Para el consumo de bebidas dentro del predio es necesario comprar el vaso plástico recargable del festival. Su precio es $ 2.000. También se puede optar por llevar conservadora por el valor de $ 50.000. La capacidad máxima es de 34 litros y no se pueden ingresar envases de vidrio.

Cuánto cuesta comer en Jesús María 2026

Choripán $ 10.000

Empanadas x docena $ 30.000

Empanadas x unidad $ 3.000

Guarnición $ 7.000

Hamburguesa $ 8.000

Humita $ 12.000

Locro $ 12.000

Lomito completo $ 14.000

Papas fritas $ 8.000

Parrilla 4 cortes sin guarnición $ 23.000

Picada Giuseppe $ 15.000

Pizza común $ 18.000

Sándwich de carne $ 12.000

Sándwich de milanesa $ 14.000

Sándwich de salame $ 8.000

Súper pancho $ 6.000

El Festival de Jesús María 2026 ya lanzó la lista única de precios para la comida y la bebida

Cuánto cuestan las entradas de Jesús María 2026

Entrada general: mayores de 12 años, $ 45 mil (del 9 al 18 de enero)*

Jubilados: $ 25 mil (del 9 al 18 de enero)

Menores: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $ 25 mil; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero)

En cuanto a las plateas, el valor diferenciado por día es el siguiente:

Viernes 9: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

Sábado 10: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

Domingo 11: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

Lunes 12: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

Martes 13: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

Miércoles 14: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

Jueves 15: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

Viernes 16: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

Sábado 17: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

Domingo 18: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

Las entradas se pueden encontrar en el sitio de Paseshow. También se pueden comprar en la boletería del anfiteatro (Cleto Peña 82, Jesús María) los días martes y jueves de 18 a 21.